Вторая ветка «клещей»: ВСУ прорвали российский фланг под Бахмутом 25.07.2023, 8:35

6,232

Украинская армия глубоко вклинилась в расположение врага.

Боец батальона «Свобода» Ярослав Лысенко отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины совершили прорыв на северном фланге обороны РФ и уничтожили много вражеской техники.

Об этом он рассказал в эфире на телеканале «Еспресо».

«Наше подразделение находится на севере от Бахмута, мы имеем хорошие успехи. За последнюю ночь мы уничтожили много вражеской техники. Продолжаются наступательные действия. У нас нет другого выхода, как выкурить врага из Бахмута. Нам нужно взять его в еще большие клещи. Бойцы освобождают Клещиевку, Курдюмовку, Озеряновку и глубоко вклинились в оборонительные сооружения врага. А наше подразделение делает вторую ветку клещей, севернее Бахмута. Дальше, чем Соледар, но другой тактики нет», - подчеркнул Лысенко.

По словам бойца, враг хорошо закрепился в Бахмуте.

«Бахмут - это не только многоэтажная застройка, которая действительно нам сейчас препятствует штурмом пройти его насквозь. Также здесь есть огромная промзона, не только завода шампанских вин, но и многих предприятий, которые были построены в Советские времена и имеют подземные ходы, бункеры и бомбоубежища. Только взяв врага в огромные клещи, мы сможем заставить его бежать из Бахмута», - подчеркнул Лысенко.

По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге освобождено уже более 192 км² украинской территории, а на Бахмутском направлении – 35 км²

24 июля в сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось , что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».