Дроны над Москвой: пострадал «нос» Путина Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

25.07.2023, 8:56

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Фото: Getty Images

Российская государственная машина начала еще больше «скрипеть».

В понедельник, 24 июля, беспилотники в очередной раз атаковали российскую столицу. Один из дронов упал напротив Военного университета имени князя Александра Невского, еще один БПЛА упал примерно в 500 метрах от здания Минобороны РФ, а другой – попал в помещение бизнес-центра на улице Лихачева.

Очередной налет на Москву подтверждает прежнюю версию о том, что российское командование не способно прикрыть собственные территории, находящиеся на внушительном расстоянии от линии фронта в Украине.

На этом фоне недавние заявления Владимира Путина, мечтающего создать на территории нашей страны «санитарную зону»для как бы защиты территории РФ, а также его угрозы бить по авиабазам НАТО с F-16 для ВСУ выглядят ненаучной фантастикой.

Чем дольше продолжается открытое вторжение РФ в Украину, тем больше вопросов вызывает адекватность Владимира Путина, его возможность воспринимать текущую военно-политическую реальность и принимать соответствующие решения. Очередная по счету атака дронами на Москву (а ранее, следует напомнить, БПЛА достиг Кремля), ставит под сомнение заявления Путина относительно «санитарной зоны»в Украине, если на территорию РФ дальше будет продолжать что-либо прилетать.

Под «санитарной зоной»Путин понимал территории, которые делают невозможным обстрел с территории РФ. Подобные тезисы вызывают легкую иронию. Как пример, можно вспомнить использование дронов для ударов по военным объектам на аэродроме Энгельс, что расположен от украинской границы на расстоянии 650 км. Кстати, это расстояние примерно сопоставимо с расстоянием до Москвы. Плохая новость для Кремля заключается в том, что на вооружении в ВСУ есть беспилотники с дальностью поражения более тысячи километров.

Вопрос к Владимиру Путину и кремлевским «стратегам»в целом, если они еще не забыли как выглядят географические карты, - куда вы будете отодвигать так называемую «санитарную зону»при таких технических характеристиках украинских БПЛА? И вообще, насколько реальны подобные сценарии, учитывая недавние сообщения прямо с линии боевого столкновения. Российское командование не способно прикрыть даже собственные территории. Недавние события на территории Белгородской области наглядно показывают полный хаос и несостоятельность противодействовать внешним факторам и различного рода военным форс-мажорам.

Кремлевский диктатор находится в параллельной реальности, заявляя, что Москва в ответ на нарушение неких «красных линий»нанесла удары по главному управлению Министерства обороны. Путин систематически расписывается в том, что он совершенно не контролирует само течение так называемой «спецоперации». Даже хуже — фактически самоустранился, прекрасно понимая дальнейшие последствия в виде контрнаступления ВСУ, а также роста протеста внутри РФ.

Аналогичными по глупости были также заявления Путина, сделанные в прошлом месяце, когда он на Санкт-Петербургском международном форуме говорил, что Москва может наносить удары по авиабазам за пределами Украины, если там будут базироваться истребители F-16, предоставленные западными партнерами для нужд ВСУ. Из его слов следует, что НАТО «вовлекается в войну в Украине», так как помогает Киеву военной техникой, а сейчас «рассматривается вариант поставки самолетов». По его убеждению, это «серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт». В итоге решение о начале тренировки пилотов и сейчас, согласно словам министра обороны Украины Алексея Резникова, F-16 могут начать летать в небе Украины к весне следующего года.

В контексте ситуации на фронте, постоянной «бавовны»на оккупированных территориях, включая и временно захваченный Крым, а также налетом ПБЛА на Москву совершенно глупыми выглядят слова Путина о якобы «третьей мировой войне», в которой, по его словам, не будет победителей. Кремлевское командование не справляется с уровнем вызовов, спровоцированных их «спецоперацией»против нашей страны. Если конфликт выйдет за пределы нашей страны, риска для Кремля станет еще больше.

Видно, что Путин хотел был спровоцировать страны НАТО на удар, но Москва не знает, как это сделать в выгодном себя формате. Достаточно вспомнить, как в марте в международном воздушном пространстве над Черным морем два российских Су-27 перехватывали американский военный разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Они не рискнули его обстрелять, поэтому подлетали к близко к дрону, обливая его авиационным топливом, дабы вывести из строя электронику и механические части.

В этом контексте слова Путина относительно ударов по западным авиабазам с истребителями для Украины, создании «санитарной зоны», дабы БПЛА не долетали вглубь российской территории, и угрозы «третьей мировой войны» - все это рассчитано на внутреннего российского потребителя.

Пугать Запад «третьей мировой»и грозить «красными линиями»из-за беспилотников над Кремлем бессмысленно. Ни о Третьей мировой войне речь не идет. Речь идет о непосредственном военном вторжении РФ на территорию Украины, которое наша страна отражает при содействии иностранных партнеров. Напомню, что и премьер-министр Британии, и представители администрации США неоднократно заявляли о поддержке Украины, пока она не победит.

Путин постоянными рассуждениями о «красных линиях»и «третьей мировой», в которой не будет победителей, играет старую игру по повышению ставок с Западом, но такой подход еще как-то себя оправдывал до открытого вторжения зимой прошлого года. Сейчас, когда военные по всему миру убедились в том, на что реально способна «вторая армия мира», путинские угрозы смотрятся неумелым шантажом. Особенно, когда российская государственная машина начинает скрипеть, то «бунта Пригожина», то от неспособности прикрыть даже собственную столицу от БПЛА противника.

Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

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