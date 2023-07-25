Пионтковский назвал событие, после которого война закончится за несколько дней 25.07.2023, 9:13

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Андрей Пионтковский

Политолог предложил «постучать по дереву».

Политолог Андрей Пионтковский в интервью для «Фабрики новостей» заявил, что Украине только на руку, чтобы «вагнеровцы» попытались зайти в Польшу.

Российский политолог, проживающий в США, высмеял странные заявления Лукашенко по поводу того, что ЧВК «Вагнер» могут с территории республики Беларусь начать наступление на Польшу: «Они уже не понимают, о чем они говорят. Вы видели двух пр*дурков, Лукашенко и Путина? Они рассуждали, как они будут уничтожать Польшу, как они пошлют бандитов «Вагнера» брать Варшаву. Бандиты «Вагнера» уже шли брать какой-то нефтяной заводик в Сирии и там покрошили 500 человек, по-моему».

Затем Андрей Пионтковский пояснил, почему Украине выгодно, чтобы началось движение «вагнеровцев» в Беларуси в сторону Польши: «Я, например, просто стучу по дереву, чтобы осуществились эти «величайшие» планы, чтобы они нанесли какой-то удар по Польше. Тогда просто война в Украине закончится за несколько дней. Удар по Польше — это автоматически 5-я статья НАТО. НАТО объясняло, что оно будет делать: просто дистанционным воздействием, не заходя на территорию Украины, можно уничтожить всю эту группировку российскую, включая остатки Черноморского флота. Так что это какой-то маразматический бред».

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