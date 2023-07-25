Доступный шенген: как белорусу недорого открыть визу в Европу 25.07.2023, 9:19

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Правда, есть ряд нюанcов.

Несмотря на все сложности с пересечением границы с ЕС, многие белорусы не теряют надежды получить шенген.

Результат – очереди в посольствах и визовых центрах, долгое ожидание собеседований и посредники, куда же без них.

Но среди всего этого визового безумия есть один светлый вариант, когда можно открыть шенген всего за 35 евро и не переплачивать турагентствам. Правда, есть ряд нюанcов.

Рассказываем историю читательницы портала Tochka.by. Камилла с мужем получила многократный немецкий шенген на два года, а теперь делится советами, как оформить визу без головной боли и переплат.

Визовые посредники

Камилла живет в Минске. Она рассказывает, что раньше часто путешествовала с мужем по Европе. В паспортах всегда были действующие визы.

«Ездили часто в Вильнюс, Каунас. Соответственно, шенген всегда был литовский. А потом пришла пандемия. И все затихло, посольства перестали толком работать. Мы год искали хоть какой-нибудь вариант, чтобы сделать визу, потому что тяжело живется без поездок», – сетует собеседница.

Виза за тысячу рублей

По ее словам, в туристической сфере большое количество посредников и всех тех, кто не против "погреть руки" на услугах.

«В одном агентстве нам предложили достаточно быстро открыть визу в ЕС за тысячу рублей. То есть по 500 рублей на двоих. Плюс консульские сборы и прочее. Нам такой вариант не подошел. Я считаю, что это просто обдираловка», – говорит Камилла.

Честный и бюджетный вариант

Вариант без переплат семейная пара искала долго, но в итоге обратилась в турагентство.

«Мы сами удивились, но там нам сотрудница посоветовала сделать самим визу через посольство Германии. Она отметила, что все достаточно просто – только ждать долго. А мы сильно никуда не спешили, потому заинтересовались такой возможностью», – говорит Камилла.

Запись на визу в посольстве Германии

Камилла с мужем без труда нашли запись на сайте посольства Германии, подали заявку. Далее нужно была ждать подтверждающее письмо на электронную почту.

«Письмо пришло в тот же день на электронную почту. Там было сказано, что нас поставили в очередь на запись и нужно ждать второе письмо, уже в нем будет указана дата подачи документов на визу» – отмечает Камилла.

Главная проблема в немецком шенгене – терпение. И если нужен срочный визовый документ – то, возможно, лучше рассмотреть другие варианты получения шенгена, через другие посольства.

«Мы получили первое письмо от посольства в январе, а второе письмо – примерно через месяц. Во втором письме была дата подачи документов – на конец июня. То есть пять месяцев заняло ожидание».

Виза через неофициальное приглашение

Камилла рассказывает, что сделать визу можно не только по «туризму», но и через «неофициальное приглашение». Вторым вариантом они и воспользовались.

Этот вариант годится для всех тех, у кого есть близкие и знакомые в Германии. Для оформления приглашения родственник или друг должен иметь либо гражданство ЕС, либо ВНЖ. Если он не гражданин Германии, то должен официально жить и работать в Германии.

«Многие спросят, а как получить приглашение. В нашем случае документ с приглашением от друга семьи привезли знакомые, которые ехали в Беларусь из Германии. Кроме того, отправить приглашение можно и через email, сделав его скан. Это получается копия. Посольство принимает копии, если они не успели дойти по обычной почте», – рассказала Камилла.

Отличие официального приглашения от неофициального

Собеседница уточняет, что приглашение бывает официальным и неофициальным. Говорят, что предпочтительнее делать официальное приглашение.

«Разница такая. Официальное приглашение – это если человек, который вас приглашает, берет на себя все гарантии и обязательства по вашему пребыванию в Германии. Это приглашение часто отправляют компании. Неофициальное приглашение – более простой способ. Пишется в свободной форме на немецком или английском языке от частного лица, которое живет в Германии», – уточнила Камилла.

По сути, это письмо сотрудникам консульства, где приглашающий выражает намерение принять конкретного человека как гостя.

В неофициальном приглашении указывается дата составления документа, даты первой поездки и на какой период приглашают. Также к документам нужно приложить копию паспорта приглашающего и вида на жительство, если нет гражданства.

Плюс неофициального приглашения – минимум бюрократии и потери времени.

Документы для визы

Итак, у вас есть на руках дата подачи документов, а также приглашение. Далее готовим минимальный пакет документов: анкета, заполненная и распечатанная на сайте, паспорт, страховка, финансовые гарантии, приглашение от родственника или близкого человека, проживающего в Германии, либо партнера-компании. Консульский сбор – 35 евро.

Важно, чтобы все документы были актуальными (не надо нести справки двухмесячной давности) и заверены печатями.

Что спрашивают в посольстве

По словам Камиллы, при подаче документов были стандартные, без какого-либо подтекста:

«Спросили дату поездки, кем приходится человек, который нас приглашает, через какую страну будем ехать. Забрали анкету, другие документы, потом оплатили консульский сбор».

Визу в посольстве делали не пять дней, а около двух недель, уточняет девушка. Это тоже учитывайте, что документы могут отдавать с задержкой, потому не планируйте поездки впритык.

«Мы просили визу на два года, это было написано и в приглашении. И нам дали визу на этот срок. Говорят, много случаев, когда визу открывают однократную, на время поездки», – отметила Камилла.

Резюме

Если располагаете временем и есть возможность сделать приглашение от близких людей в Германии, то податься на немецкий шенген не составит большого труда.

«Конечно, всякие нюансы возникают в процессе подготовки документов. Но ничего сложного и невыполнимого не было. Анкета очень понятная, с возможностью перевода на русский язык. Справки все делаются быстро. А главное, что не нужно переплачивать огромные суммы посредникам. Вся ваша плата – консульский сбор и фото. В моем случае это также было 3 рубля за выписку с банковской карты», – говорит собеседница.

Лайфхак

Если даже эти советы не лишили вас сомнений в сложности получения немецкого шенгена, то вот вам лайфхак:

«Все нюансы по подаче документов вам расскажут работницы страховых компаний, которые дежурят рядом с посольством. Они очень милы, все детально объяснят, если вы у них оформите страховку. Вам она ведь тоже будет нужна для поездки», – подытоживает Камилла.

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