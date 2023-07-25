«К некоторым до сих пор ездят просить об исцелении» 25.07.2023, 9:28

Минчанка создала необычный проект о белорусских валунах.

Минчанка Ксюша несколько лет назад окончила гимназию-колледж искусств, а в качестве дипломного проекта сделала серию открыток, посвященную знаменитым валунам Беларуси, пишет CityDog.io.

Тему дипломного проекта Ксюша придумала абсолютно случайно. В то время, когда в университете все должны были дать свои идеи на тему диплома, у нее не было ни одной мысли на этот счет. И в тот же день, возвращаясь домой, она случайно наткнулась на обычный камень у дороги. Тогда и появились мысли о создании целого проекта о камнях:

«Я рассказала о своей задумке дипломному руководителю, которая сразу же одобрила план. Она сказала, что это будет интересный проект, где я смогу через камни рассказать и об истории Беларуси, и затронуть много других тем. Например, по валунам ученые могут разобраться в спорных вопросах об обледенении, о расположении ледниковых потоков, о направлениях и скоростях их движения в древние времена».

Для белорусов камни — это еще и культовые геологические памятники природы. Их на территории Беларуси насчитывается несколько тысяч. Большая часть культовых валунов известна лишь узкому кругу краеведов, и до сих пор многие большие камни не изучены. При этом каждый такой валун на самом деле имеет свое имя и легенду, каждый хранит какую-то свою тайну.

Ученые до сих пор не могут объяснить точное происхождение валунов, на которых выгравированы различные надписи и кресты. Например, есть легенда, что князь Борис, малолетний сын Всеслава Чародея, приняв христианство, решил радикально бороться с языческой верой. Поэтому даже на древних камнях он приказал вырубать христианские символы. Именно таким камням язычники приносили жертвы и просили у них плодородный год

Проект состоит из десяти открыток, на которых графически изображены важные для Беларуси камни

На каждой из открыток изображен какой-то важный белорусский валун, их отличительные элементы и название. С обратной стороны карточки находятся легенды и интересные факты, связанные с этими камнями.

«Всю информацию о камнях я искала в интернете и в книгах. Ездила в музей валунов в Минске, чтобы посмотреть на некоторые из них вживую. Один из самых интересных экспонатов там — Дед-валун. Он не такой большой по размеру, как некоторые другие валуны, зато один из самых знаменитых на территории Беларуси. Говорят, что люди до сих пор приходят к нему просить здоровья и решать свои проблемы.

Далее по планам — монетизировать проект

По словам Ксюши, она выбрала формат открыток для своего проекта не случайно. По ее мнению, это самый простой сувенир, который можно купить. А информация на карточках может дать толчок для дальнейшего изучения камней и истории родного края.

Несмотря на большой перерыв после сдачи своей дипломной работы, именно сейчас девушка планирует монетизировать свой проект: создать серию блокнотов или календарей и распространять их среди сувенирных лавок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».