МАГАТЭ обнаружило мины на Запорожской АЭС 2 25.07.2023, 9:31

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Россияне перевели четвертый энергоблок в режим «горячей остановки».

Эксперты Международного агентства по атомной энергии нашли противопехотные мины направленного действия на периферии Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Во время обхода 23 июля специалисты увидели несколько мин, заложенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. По их словам, персонал станции туда доступа не имеет, однако «наличие взрывчатых устройств противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на работников». В пределах внутреннего периметра площадки эксперты мин не обнаружили.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ обсудило ситуацию с размещением взрывоопасных объектов с руководством АЭС. Там ответили, что это было решение российских военных в контролируемой ими зоне.

По предварительной оценке экспертов МАГАТЭ, взрыв этих мин не должен отразиться ядерной безопасности электростанции.

Ранее Гросси сообщил, что специалисты агентства не нашли тяжелой военной техники на территории Запорожской АЭС. Однако им так и не был предоставлен доступ к крышам реакторов и их машинным залам, включая блоки № 3 и № 4, «представляющие особый интерес».

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные разведки, что Россия разместила на крышах нескольких энергоблоков взрывчатку. Москва отрицает обвинения. МАГАТЭ продолжает добиваться возможности туда попасть.

Между тем украинский «Энергоатом» сообщил, что россияне перевели энергоблок № 4 Запорожской АЭС в режим «горячей остановки», что создает риски для ядерной и радиационной безопасности станции.

«Горячая остановка» отличается от холодной тем, что из горячей зоны — наружного контура — дополнительно отбирается перегретая вода. Эту воду используют в системах централизованного отопления зимой, а также в системах горячего водоснабжения самой станции и Энергодара в течение года. Вода нагревается от реактора, но сам он заглушен и не работает, в нем нет цепной реакции, пишет «Би-би-си».

Госатомрегулирование объясняло, что перевод в это состояние грозит рисками из-за длительного простоя оборудования энергоблока № 4, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта, недостаточного количества квалифицированного персонала на ЗАЭС.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что «такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки», и призвали МАГАТЭ повлиять на россиян для возвращения энергоблока в состояние «холодной остановки».

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