«Мы встретились, и он вручил мне $1000 в благодарность за помощь» 2 25.07.2023, 9:38

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Нужно ли белорусам платить налоги с вознаграждения за находку?

Возвращая найденную вещь или питомца хозяину, большинство из нас получают удовольствие уже от факта оказания помощи другому человеку и собственного благородства. Еще приятнее, если за добрый поступок отблагодарят более-менее внушительной суммой. Но законно ли получение вознаграждения за находку с точки зрения законодательства и облагается ли оно налогами? Разобрались в этом материале.

В редакцию Myfin.by регулярно пишут читатели с вопросами о находках. Вот только несколько примеров:

«Помогите, пожалуйста, разобраться. Я нашел потерявшегося кота, позвонил по номеру в объявлении и вернул животное хозяину. Тот предложил вознаграждение. Я отказался, но хозяин настаивал и отправил мне на номер телефона довольно серьезную сумму. Скажите, могут ли у налоговой возникнуть вопросы ко мне? Как объяснить, откуда эти средства, если у меня нет документальных подтверждений?»

«Была ситуация зимой. Мужчина поскользнулся и упал, сильно разбил голову, был без сознания. Я вызвала ему скорую и дождалась приезда врачей. Оставила свой номер бригаде на всякий случай. Через несколько дней со мной связался пострадавший мужчина. Хотел поблагодарить. Мы встретились, и он вручил мне $1000 в благодарность за помощь. Скажите, пожалуйста, имела ли я право взять эти деньги? Не должна ли я платить налог с этой суммы и как это сделать, если да».

«Скажите, пожалуйста, если за находку обещают вознаграждение, то его обязаны выплатить? Или это просто для привлечения внимания может использоваться?»

«Нашел дорогой смартфон, вернул девушке, она предложила вознаграждение. Отказался, потому что запереживал, что могут возникнуть вопросы у налоговой или милиции. Скажите, можно ли вот так принимать деньги в благодарность от посторонних?»

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Законно ли получать вознаграждение за находку?

В соответствии со статьей 230 Гражданского кодекса Республики Беларусь нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на ее получение (владельца или собственника. – Прим. ред.), вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости вещи. При этом если она представляет ценность только для ее собственника или владельца, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом, а в случае недостижения соглашения – судом.

К слову, статья 925 указанного кодекса предусматривает, что «лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или о выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения».

Нужно ли платить налог с полученного вознаграждения?

В свою очередь уплачивать подоходный налог нужно со всех доходов физического лица – налогового резидента Республики Беларусь, полученных от источников в Республике Беларусь и (или) от источников за ее пределами.

Таким образом, «вознаграждения за находку» и «денежное вознаграждение или иная награда за совершение указанного в объявлении действия» облагаются подоходным налогом в размере 13%.

Если доходы получены физлицом от белорусского индивидуального предпринимателя и (или) от белорусской организации, налог исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет белорусской организацией, индивидуальным предпринимателем (налоговыми агентами).

Доходы, полученные от физических лиц и иностранных организаций, подлежат налогообложению подоходным налогом на основании налоговой декларации, которая должна быть представлена физлицом не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Уплатить налог необходимо до 1 июня на основании извещения налогового органа.

Разумеется, выявить неплательщика налога с «вознаграждения за находку» крайне сложно. Тем не менее многим важно сохранять имидж добропорядочного человека и либо отказаться от вознаграждения, либо не нарушать законодательство и своевременно уплатить в казну все полагающееся.

Под понятие «вещь», в соответствии со ст. 137 ГК, подпадают в том числе и животные, «постольку, поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из особенностей этого объекта».

Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, имеет право на возмещение расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение ее хозяина.

Если найденная вещь переходит в коммунальную собственность, все перечисленные суммы выплачивает соответствующий орган местного управления и самоуправления.

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