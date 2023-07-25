Россией правят двойники 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.07.2023, 9:46

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А чем занимается в это время настоящий Путин?

Результаты опроса о двойниках президента РФ просто обескураживают.

Около 80% участников опроса «СерпомПо» уверены, что Путина иногда (3%), часто (47%) или всегда (28%) заменяют двойники.

И лишь 3% считают, что рассказы о двойниках ложь.

Ну, ок, на публику Путин выходить не любит/боится. Но решения-то он хоть сам принимает? Или «спецоперацию» тоже объявил какой-то не в меру воинственный и недальновидный двойник? Другой - кровожадный – ее продолжает. Третьего – своего-парня-в доску – держат исключительно для хождения в народ, он про СВО и не знает. Четвертого – самого благообразного – выпускают для общения с иностранными гостями. Пятого – отважного – пока не задействуют - откармливают на всякий случай, чтоб если что - сдать в Гаагу.

Интересно, а чем занимается в это время настоящий Путин?

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