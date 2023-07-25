«Мне комфортнее работать из дома или из кофейни, чтобы изменить пейзаж вокруг» 25.07.2023, 9:57

Айтишники рассказали, при каких условиях вернутся с удаленки в офис.

Вспышку ковида впервые зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Уже через три месяца, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а сотрудники компаний по всему миру перешли из офиса на удаленку. Спустя три года пандемия официально закончилась.

devby.io поговорил с несколькими белорусскими айтишниками, которые работают в компаниях разного размера. Узнали, как они и их коллеги переходили на удаленку, что в ней любили и ненавидели, на каких условиях готовы вернуться в офис и заставляют ли их так делать.

EPAM: от 100% офиса к hotelling и свободе выбора

Андрей, 30 лет, разработчик в EPAM Poland, Гданьск

30-летний Андрей работает в EPAM больше семи лет. Вспоминает, что до пандемии варианта удаленной работы у него и коллег не было. В то время разработчик был частью минского офиса. Работу на дом можно было взять на день или два, но «но по факту все ходили в офис».

В первые дни пандемии, в марте 2020, компания перешла на удаленку.

— Была большая проблема с тем, что у многих сотрудников не было ноутов, стояли компы с системными блоками. После начала пандемии стали только ноуты выдавать. Те, кто не захотел менять, просто забирали домой [стационарные компьютеры]. Полная удалёнка случилась на года два, — говорит айтишник.

Андрей вспоминает, что решение о переходе на удалённый формат принималось на уровне country head в EPAM Belarus. Изменения касались всех проектов, кроме тех, «которые сложно было перевести».

— Например, чуваки, которые саппортят какое-то железо в дата-центре. И были еще проекты, которые работали в закрытых периметрах из-за секьюрити, — объясняет он. — Например, заказчик очень боится, что что-нибудь утечет, поэтому работаешь в закрытом периметре со специальным ключом на этаж, с камерами, есть ноут со специальной виндой, прошитой под проект, смарт-ключ, по которому ноут разблокируется.

Помимо работы, в онлайн начали переводить и все корпоративные тренинги: занятия английским языком, йогой.

В конце 2021 EPAM начал открывать офисы в формате hotelling. Компания сделала внутреннее приложение, в котором сотрудник может забронировать себе офисное место.

— Сегодня ты работаешь в одном офисе, завтра в другом, послезавтра в третьем. Параллельно ты можешь работать из дома. Случился переход на гибридный режим работы, — говорит Андрей. — И некоторые люди начали ездить в офис. Я, например, ездил не каждый день, но ездил.

Параллельно, говорит разработчик, компания стала отказываться от офисов, которые арендовала: «Если на пике было 15-17 офисов, то сейчас, может, 3-5».

Команды стали более распределёнными — офис потерял смысл

В Польше, где сейчас живет Андрей, hotelling EPAM работает точно так же. Он рассказывает, что в офис ходит «довольно много людей».

— [Кроме гибридного формата,] Тут можно было перейти на офисный. В этом случае место в офисе за тобой бронируется. Пока такое не подписал, за тобой места нет, можешь не ездить, — объясняет разработчик. — Есть знакомые, которые говорят, что в офис больше не вернутся и их туда не загнать силой. Их немного, но они есть. Есть люди, которые ездят в офис ежедневно. Есть такие, как я — в среднем раз в неделю, для социализации.

Сам Андрей «не против вернуться в офис». Единственное условие — там должна быть команда.

— А с командами сейчас две проблемы. Они стали гораздо более распределенными после ковида и начала войны. Раньше старались стафать в рамках одной/двух/трех локаций. Сейчас бывают проекты с 10 локациями, 100500 городов, каша полная. На моем проекте десять человек. Вроде бы много. Но кто-то не ездит на офис, кто-то забронил место на другом этаже. В итоге чтобы собраться в офисе кофе попить, надо приехать, выловить того, кто там есть, сказать: «Пошли на кухню», — говорит он.

Есть и те, кто ездит в офис постоянно. Делают они это по трём причинам.

— Первая: у людей дома семья, дети и прямо шум-гам и тяжело. Вторая: нет нормального рабочего места [дома]. Третья: для социализации. Есть коллеги, которым скучно дома, они по старинке ездят. Часто бывает, что человек один переехал [в другую страну], сидит дома 24/7 один. Если перестанет в офис ездить, то может из дома и не выходить неделю, — говорит Андрей.

Те, кто устраиваются через EPAM Anywhere, когда хайринг идет в локациях без физического помещения компании, «изначально коммитятся, что устраиваются без офиса».

Минусы: формальные отношения с коллегами и рабочий день без границ

На личную продуктивность разработчика удаленка не повлияла, уверен он. Но отношения в команде стали более формальными.

— Когда ты на проекте больше половины людей ни разу не видел в глаза, конечно, это проблема. Но на продуктивности это не особо сказывается. Общаешься только сухо, на рабочие темы, минимальный смол-ток, и погнали. Иногда продуктивность и выше.

Есть люди, которые не отвечают в течение дня, непонятно где он и что с ним. Но он и на офисе будет лоуперформером.

А так люди могут работать и больше: тратят меньше времени на дорогу туда и обратно, границы рабочего дня расплываются. Проснулся и можешь стартовать, в пижаме влез в чат и пошел что-то делать. А в офисе вокруг погасили свет, и один сидишь, как придурок. Дома меньше отвлекающих факторов, как «пошли покурим, на кофе сходим». Обед часто полный треш. Я часто обедаю за митингами, у меня его вообще нет. Ешь во время кола. Это тоже фактор. Границы сильно стираются. Именно поэтому мне нравится иногда съездить в офис. Начало, конец, обед — все это имеет границы.

NybleCraft: сотрудников хотели вернуть в офис, но не вышло

Антон Борисов, 22 года, Senior JS developer в NybleCraft

22-летний senior JS developer Антон Борисов пришел в NybleCraft за несколько месяцев до начала пандемии. На тот момент вся команда компании работала из офиса. Как только начался ковид, руководство разрешило сотрудникам самим решать, ходить в офис или нет. Борисов вспоминает, что большинство коллег ушли на удаленку.

— И в офисе освободился кабинет. И, как оказалось, мне нравится одиночество. Я тогда более продуктивен, мне это понравилось, — говорит он. — Когда люди приходили, мне это не нравилось. Пребывание в офисе, разговоры с коллегами начали меня немного отвлекать от работы. И через полгода я сам ушел на удаленку, ходил в офис редко: раз или два в месяц.

Незадолго до окончания пандемии, компания попыталась вернуть сотрудников в офис, но «кто-то уже разъехался, кто-то просто не захотел».

— Единицы приходили, — говорит айтишник. — Я попробовал вернуться, но у меня команда вся распределенная. Походил пару дней, понял, что просто трачу время. Мне комфортнее работать из дома или из кофейни, чтобы изменить пейзаж вокруг. Так я могу быть супер продуктивным.

Возможно, если бы у меня была команда, которую можно было бы собрать в офисе, я бы хотел, что бы какое-то взаимодействие было вживую. Если команда разбросана, меня офис отвлекает. Я специально снимал квартиру ближе к офису, чтобы в офис не ходить, как оказалось.

Компания не уходила на удалёнку в пандемию, но потом всё равно пришлось

Мария (имя изменено по просьбе собеседницы), 25 лет, концепт-художник

Компания 25-летней концепт-художницы Марии, которая разрабатывает VR- и AR-экспириенсы, в начале пандемии на удаленку не перешла. Руководство боялось, что нарушится коммуникация, говорит айтишница.

— В VR- и AR-компании нужны девайсы, шлемы, чтобы тестировать продукт. Руководство боялось, что больше времени на отправку того же билда будем тратить, на коммит. И тогда у нас не было такого грамотного пайплайна. Но, безусловно, при малейшем заболевании человека отправляли домой, — говорит она. — Одна должность у нас всегда была удаленной — звукарь.

Через три месяца после начала пандемии компания Марии прописала в policy, что раз в неделю сотрудник может взять удаленный день.

— Но у нас мало кто этим пользовался. Кто-то говорил, что удаленка им не заходит. Возможно, потому что они с детьми, семья, что-то их отвлекает. Процентов 40-50% коллектива считала, что ходить в офис окей. Когда ввели это правило про один день на удаленке, все такие: «Класс, можно гонять домой». Но не то что бы они сильно пользовались, — говорит она. — Те, которые больше всего топили за удалеку, это и использовали. Остальным это как будто и не нужно было. Я пользовалась, старалась брать как можно чаще, если была возможность такая.

«Хочется ходить в офис. Но дурацкие варшавские пробки…»

Летом 2022 года компания художницы решила релоцироваться в Польшу. Мария переехала одной из первых. Офиса у компании еще не было, и айтишница работала из дома. Когда сотрудников в Варшаве стало больше, компания арендовала один из варшавских коворкингов.

— В самом коворкинге было очень много интересных мероприятий. Там можно завести много приятелей, с другими компаниями познакомиться, что-то обсудить — все говорят на английском. Где-то кино посмотреть, где-то праздники, Хэллоуин, например, — говорит Мария. — Вообще хочется ходить в [такой] офис. Но дурацкие варшавские пробки… Какое-то время работали параллельно и минский, и польский офисы, и разница была в два часа: в Минске 10, а тут 8. Иногда добираться было тяжеловато, тратила час на дорогу.

В итоге, говорит айтишница, компания пришла к удаленке, но «вводилась она постепенно».

— На такой режим я перешла три месяца назад, незадолго до ухода из компании. Сама компания переехала на другой офис, приехало еще больше коллег. И меня можно было отправить работать из дома. Всем тогда уже стало понятно, что с нормально выстроенным пайплайном проблем не будет, — рассказывает она.

— Сейчас, если честно, я бы спокойно пошла работать в офис. Если это будет какая-то фул-тайм работа, то сильно носом воротить не буду. Возможно, я буду страдать из-за пробок, мне, безусловно комфортнее работать из дома, но если нужно будет ходить в офис, я спокойно к этому буду относиться.

Большинство устроил бы гибрид?

В сухом остатке, найти радикальных сторонников офиса или, наоборот, фул-ремоута в нашей случайной выборке не получилось. Все наши собеседники — плюс-минус за гибридный формат. Даже те, кому уход на удалёнку дался с трудом — вот ещё одно мнение:

Виктория, 29 лет, project manager

До ковида, рассказывает 29-летняя проджект-менеджер Виктория, минское подразделение ее компании работало только из офиса. Если кто-то чувствовал себя дурно, то можно было написать своему менеджеру и остаться на день дома, «но в целом была 100% работа в офисе».

После начала ковида компания перешла на удаленку.

— Я ушла в начале марта в отпуск, из него уже в офис не вышла. С тех пор в целом ничего не поменялось, работаем сейчас из дома, — говорит проджект-менеджер.

Первое время, вспоминает айтишница, ей «было некомфортно».

— Приходилось адаптироваться, потому что привыкла быть в коллективе. А тут один целый день сидишь, один работаешь. Первое время такая жесткая социальная изоляция чувствовалась. Год, наверное, привыкала. Было тяжело. А потом нормально, привыкла. Уже не знаю, честно говоря, хочу ли я обратно в офис, — говорит она.

Виктория рассказывает, что ее коллеги по-разному восприняли удаленный формат работы, но всем не хватало общения.

— С другой стороны, коллеги говорили, что стали более продуктивными: сидишь дома и с утра до ночи работаешь. У меня та же история, — рассказывает айтишница.

Виктория говорит, что сейчас «вышла бы в офис», но не на полную рабочую неделю.

— В гибридный формат. Жесткий переход на пять дней в неделю будет тяжелый для всех. На удаленку было выгнать тяжело, а тут когда выгнал, перевести обратно… С удовольствием бы вышла на 2-3 дня, — говорит она.

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