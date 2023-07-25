Должен знать каждый автолюбитель: почему в жару нельзя мыть машину 2 25.07.2023, 10:02

3,726

Также эксперты не рекомендуют мыть авто сразу после дождя.

Летом, когда солнце припекает, мы часто задаемся вопросом, стоит ли мыть машину в жаркие дни. «Главред» рассказал о том, почему в жару нельзя мыть машину и чем это грозит.

Можно ли мыть машину на солнце?

Лучше избегать мытья машины на прямом солнце, особенно в жаркие дни. Это может привести к быстрому высыханию моющих средств на поверхности кузова и стекол, что может привести к появлению разводов и пятен.

Как часто мыть машину летом?

Частота мытья машины летом зависит от условий эксплуатации и окружающей среды. В среднем, рекомендуется проводить мойку автомобиля раз в 1-2 недели, чтобы удалить пыль, грязь и другие загрязнения, которые могут накопиться на кузове.

Когда лучше не мыть машину?

Лучше избегать мытья машины перед длительной поездкой на сильном солнце. Вода быстро высыхает, что может привести к появлению разводов и водных пятен на поверхности кузова. Также не рекомендуется мыть машину сразу после дождя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».