Должен знать каждый автолюбитель: почему в жару нельзя мыть машину

Должен знать каждый автолюбитель: почему в жару нельзя мыть машину2
- 25.07.2023, 10:02
- 3,726
Также эксперты не рекомендуют мыть авто сразу после дождя.
Летом, когда солнце припекает, мы часто задаемся вопросом, стоит ли мыть машину в жаркие дни. «Главред» рассказал о том, почему в жару нельзя мыть машину и чем это грозит.
Можно ли мыть машину на солнце?
Лучше избегать мытья машины на прямом солнце, особенно в жаркие дни. Это может привести к быстрому высыханию моющих средств на поверхности кузова и стекол, что может привести к появлению разводов и пятен.
Как часто мыть машину летом?
Частота мытья машины летом зависит от условий эксплуатации и окружающей среды. В среднем, рекомендуется проводить мойку автомобиля раз в 1-2 недели, чтобы удалить пыль, грязь и другие загрязнения, которые могут накопиться на кузове.
Когда лучше не мыть машину?
Лучше избегать мытья машины перед длительной поездкой на сильном солнце. Вода быстро высыхает, что может привести к появлению разводов и водных пятен на поверхности кузова. Также не рекомендуется мыть машину сразу после дождя.