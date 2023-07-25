СБУ поймала «крупную рыбу» 5 25.07.2023, 10:13

7,044

Евгений Мураев

Фото: Reuters

Нардеп от «ОПЗЖ» работал на Россию по хитрым схемам.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу от «ОПЗЖ» Евгению Мураеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ во вторник, 25 июля.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

▪ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал «Наш» для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

«Таким образом он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что прежде всего это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятия на международной арене.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

В ведомстве добавили, что после длительных независимых экспертиз, которые инициировала СБУ сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева.

Во время следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

В сентябре журналисты «УП» выяснили, что Мураев с семьей живет в Вене и иногда бывает в Братиславе по делам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».