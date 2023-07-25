Статистика внешней торговли Гомельской области обнажила проблемы белорусской экономики 25.07.2023, 10:16

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Вместо импортозамещения - импортозависимость.

Стали известны результаты внешней торговли Гомельской области за январь-май 2023 года. Они наглядно показывают, как отразились на экономике региона санкции в отношении белорусского режима, введенные в 2022 году, отмечает «Флагшток».

Белстат опубликовал данные внешней торговли товарами по Гомельской области за пять месяцев 2023 года. Впервые за всю историю публикаций оперативной отчетности экспорт товаров в страны за пределами СНГ оказался ниже импорта.

По итогам 5 месяцев 2023 года объем экспорта за пределы стран СНГ сократился до исторического минимума — 184,3 млн USD. Это почти в 4 раза меньше, чем было в 2022 году и в 6 раз меньше показателя 2021 года.

При этом объем импорта, несмотря на контрсанкции белорусского режима, наоборот, возрос на 25% до 260,3 млн USD. Это наибольший показатель с начала пандемии COVID-19. Таким образом, несмотря на декларируемое импортозамещение, статистические данные свидетельствуют скорее об обратном — увеличении импортозависимости от стран дальнего зарубежья.

Потери в объемах экспорта в страны дальнего зарубежья не удалось компенсировать поставками товаров в страны СНГ.

Объем экспорта в страны СНГ по сравнению с 2022 годом увеличился лишь на 389 млн USD. В результате общий объем экспорта по всем направлениям сократился на 207 млн USD.

Зависимость от поставок товаров из стран СНГ осталась на прежнем уровне — показатель импорта с данного направления почти не изменился.

Таким образом, несмотря на заявления представителей режима Лукашенко, статистика внешней торговли свидетельствует о том, что европейские санкции, которые начали действовать с 4 июня 2022 года, наносят ущерб белорусской экономике в одностороннем порядке. Полноценной замены потерянных гомельскими предприятиями рынков сбыта не произошло. В то время как зависимость от импорта товаров из дальнего зарубежья существенно увеличилась.

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