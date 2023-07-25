«Ник и Майк»: В России начали отпевать перепуганного Лукашенко 3 25.07.2023, 10:24

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Диктатора дополнительно унизили перед камерами.

Поездка на Валаам окурка и синепалого (Путина и Лукашенко — ред.) дает много поводов для размышлений, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Во-первых, на работу это совсем не похоже. Экскурсия в будний день, продолжительностью в полный рабочий день. Но мы-то привыкли, что эти двое вообще работать не любят.

Во-вторых, был ли на Валааме оригинал окурка? Судя по лобызаниям с толпой и поклонению мощам - вряд ли. Кремлевский пул стоял перед выбором: показывать оригинал в пустоте или копию в окружении паствы. Оба варианта плохие. Похоже, на публике синепалому пришлось довольствоваться копией, что никак не добавляет настроения.

В-третьих, православный атеист, он же поклонник Иштар, вел себя, как обычно. Православие - это не его. Испуганный взгляд вверх: «А вдруг Он есть?!» - все, что нужно знать тем, кто пускает это существо в храмы, а тем более на амвон по праздникам. Впрочем, этим двоим креститься и ставить свечки бесполезно. Веры нет, а грехов на весь род и бастардов.

В-четвертых, посещение Спасо-Преображенского собора на фоне уничтожения такого же в Одессе - просто запредельное кощунство.

В прошлый раз на Валаам окурок завозил синепалого перед тем, что должно было стать началом транзита - электоральной кампании в Беларуси, но гость соскочил. Сейчас дали понять, что соскочить не получится. И дополнительно унизили тем, что на камеры пришлось играть роль шута с копией.

Как какое-то время назад начали прощаться с Назарбаевым, так в эти летние дни начали отпевать и хоронить синепалого.

На фоне стихийного бедствия в Минске абсолютно инфернальная картина. «Пропал Ершалаим»…

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