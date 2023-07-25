США нанесли сокрушительный удар по экономике России 3 25.07.2023, 10:25

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Закрыт один из последних каналов вывода денег из РФ.

Один из последних доступных россиянам каналов по выводу средств за рубеж отправляется на свалку истории. Банки стран ближнего зарубежья массово объявляют об отказах принимать платежи из РФ через систему «Юнистрим», банк-оператор которой в конце прошлой недели попал под блокирующие санкции США, сообщает The Moscow Times.

Переводы за границу через «Юнистрим», которая до войны обеспечивала до 40% таких операций и была одним из лидеров рынка наряду с «Золотой Короной», приостановили по меньшей мере три грузинских банка, сообщает «Интерфакс».

TBC bank еще в пятницу, 21 июля, прекратил работать с «Юнистрим», объясняя происходящее «техническими причинами». В понедельник за ним последовали Bank of Georgia и Liberty bank — два крупнейших в Грузии по размеру активов.

В Армении от работы с «Юнистрим» отказались 4 из 18 банков: уведомление клиентам с предложением воспользоваться альтернативными каналами платежей разослали Армэкономбанк, Ардшинбанк, Конверс банк и Эвокабанк.

В Казахстане прием и отправку денег через «Юнистрим» прекратил государственный почтовый оператор «Казпочта». «Переводы остановлены с 21 июля», — сообщили «Интерфаксу» в колл-центре, не уточнив причин.

В Узбекистане от работы с «Юнистрим» отказались «Ипотека-банк», Капиталбанк и «Халк-банк».

Сам «Юнистрим» остановил переводы в Грузию, Турцию и Израиль, пишет VPost.

Зарегистрированная в России в 2012 году, а в 2015-м провозглашенная Центробанком национально значимой, «Юнистрим» столкнулась с проблемами после того, как «Юнистрим-банк» был включен американским Минфином в SDN-list. С 18 октября юрлицам и гражданам США будут запрещены любые операции с банком.

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