«Хочу попутешествовать и пожить для себя» 4 25.07.2023, 10:29

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Белорус рассказал о работе дальнобойщиком в Польше.

Дальнобойщик — одна из очень востребованных профессий. На эту должность польские транспортные компании охотно нанимают белорусов. Работа хорошо оплачивается, но в ней кроется ряд сложностей. О подводных камнях и перспективах MOST поговорил с Никитой, который за четыре года вырос из рядового водителя до начальника транспортной колонны.

Никита приехал в Польшу в 2019 году. Молодой человек признается, что тогда он имел весьма смутные представления о том, чем будет заниматься. А времени на раздумья было немного — в кармане у него было всего 200 евро.

Работу Никита не мог найти месяц, жил у друзей. В конце концов друзья помогли устроиться водителем в польскую компанию — права у молодого человека были, да и в Беларуси он успел поработать в сфере логистики.

Компания, в которую устроился Никита, осуществляет перевозки по Германии, Бельгии и Франции. Минимальный срок рейса — шесть недель, а за каждый рабочий день водитель получает 85 евро.

— В дороге мы можем проводить до девяти часов каждый день, — рассказывает Никита. — Штрафы за нарушения кодекса о труде и отдыхе очень большие. Если вдруг, находясь в Германии, водитель решит припарковаться на обочине, чтобы переночевать, получит штраф 9 тыс. евро.

Главными минусами в работе дальнобойщиком на территории Евросоюза Никита называет недостаток парковочных мест на стоянках и небезопасность.

— Однажды в дороге я увидел, как из моей фуры выпрыгивают четыре человека. Они просто разрезали тент на полном ходу машины и украли часть груза. В этой ситуации единственное, что можно сделать, — это обратиться в полицию. Как правило, этих людей уже не находят. Но это все равно нужно делать, потому что груз застрахован. А если предоставить протокол полиции, то никаких санкций к водителю не применят.

По наблюдениям Никиты, самая горячая точка — Франция. Воры сливают до полутора тонн бензина, портят тенты и крадут товары. Многие дальнобойщики, ночуя на стоянках, спят с ножами, чтобы в случае чего защитить не только себя, но и перевозимый груз.

Есть в этой работе и плюсы: она позволяет много путешествовать. Больше всего молодому человеку нравилось работать в Италии и Швейцарии.

— Там очень красивые дороги. Большую часть пути проезжаешь, любуясь видами гор. Я по натуре романтик, и мне было очень важно, что по вечерам, припарковав фуру, я могу прогуляться по городу, посетить музеи и костелы, познакомиться с людьми, — говорит Никита.

Другим важным фактором Никита считает то, что среди дальнобойщиков очень развита взаимовыручка.

— Это такое братство. На стоянке ты всегда можешь обратиться за помощью, потому что люди работают в этой же сфере и понимают, с какими проблемами ты сталкиваешься. Например, если хочется закурить, а деньги закончились, коллеги всегда поделятся — могут отдать и всю пачку сигарет.

И все же в этой работе ценится самостоятельность и умение самому решать проблемы.

— Я рассуждал так: если меня взяли на работу и платят мне деньги, значит, я должен этому соответствовать — не становиться головной болью для менеджеров и логистов, а самостоятельно искать пути решения.

Инициативность и самостоятельность парня руководители заметили и предложили ему повышение — работу в офисе. Поначалу Никита отнесся к этому предложению без энтузиазма. Но потом понял, что хотел бы больше времени посвящать путешествиям и саморазвитию, а работа офисным клерком позволит осуществить задуманное.

Сейчас Никита работает в должности начальника транспортной колонны — консультирует других водителей, общается с менеджерами и проводит интервью с кандидатами.

— Я всегда стараюсь разговаривать с людьми. В нашей компании работает много белорусов, и если возникает проблема — человек совершает ошибки или злоупотребляет алкоголем, я предлагаю ему поговорить. Возможно, его что-то тревожит или мы просто недопоняли друг друга. Но, к сожалению, многие белорусы воспринимают все в штыки, многие ругаются и не идут на диалог.

Такую работу Никита считает ценным опытом. Она учит находить подход к людям.

Кроме того, работа дает много социальных гарантий: компания предоставила молодому человеку квартиру и рабочую машину.

— Я чувствую, что меня ценят как работника. Пока я не планирую менять род своей деятельности, хочу попутешествовать и пожить для себя.

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