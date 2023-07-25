ВСУ прорывают российскую оборону на линии Приютное – Старомайорское 1 25.07.2023, 10:35

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Перед украинская армия открывается «коридор» на юг.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко отметил, что возле Великой Новоселки продолжаются ожесточенные бои.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Нахожусь на направлении Большая Новоселка - Угледар. Возле Великой Новоселки продолжаются бои по линии Приютное - Старомайорское. Это важная защитная линия российских оккупантов. Наши подразделения пытаются ее прорвать. Пытаются освободить эти населенные пункты, чтобы иметь возможность дальше двигаться на юг», - подчеркнул Войт.

По словам военнослужащего ВСУ, у Угледара также продолжаются позиционные бои, контрбатарейная борьба.

«Пока ВСУ там не имеют значительных продвижений. Потому что враг стянул под Угледар значительные силы, чтобы не допустить продвижение наших подразделений к Волновахе, которая является важным транспортным узлом для них. Но работа ведется, враги уничтожаются и на этом направлении, чтобы была возможность в будущем продвигаться вперед», - отметил Вой.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что на 24 июля с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге освобождено уже более 192 км² украинской территории, а на Бахмутском направлении - 35 км².

На Бахмутском направлении Силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях.

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