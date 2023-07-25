Что в Беларуси происходит со строительством жилья 1 25.07.2023, 10:39

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Анализ эксперта.

Строительство жилья в Беларуси по итогам первого полугодия на 10% отстает от плана на этот год, а ввод в эксплуатацию почти на 13,5% меньше показателей соответствующего периода прошлого года. «Белсат» разбирался с экспертом, что происходит.

По официальным данным Белстата, за первые полгода 2023 года в Беларуси построено и введено в эксплуатацию меньше жилья, чем это было за соответствующий период прошлого года.

Так, в январе-июне 2023 года организациями всех форм собственности построено 19,3 тыс. новых квартир, что на 13,47% или на 2,6 тыс. меньше, чем за январь-июнь прошлого года, когда построили 21,9 тыс. квартир.

При этом за первые шесть месяцев года введено в эксплуатацию 1 758 900 квадратных метров общей площади жилья, что на 8,75% меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда его было введено в эксплуатацию 1 912 900 кв.м.

Заметно, что снижение темпов жилищного строительства в Беларуси наблюдалось и в прошлом году, когда было построено квартир на 8,4% меньше, чем в 2021 году.

Как отметила старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина, количество введенного в эксплуатацию жилья за полгода не дотягивает и до половины плана на 2023 год. По ее словам, за 2023 год должно быть введено в эксплуатацию 4 300 000 кв. м жилья. Половина этой цифры составляет 2 150 000, а построена на 22,23% меньше.

«Наблюдается явное отставание от плана», – констатирует эксперт.

Лузгина отметила, что пока что нет статистики по строительству в регионах за полгода, но по данным за пять месяцев, самое большое снижение строительства относительно соответствующего периода 2022 года показывают Брестская область и Минск. В столице за январь-май было построено лишь чуть более 36,5% жилья относительно пяти месяцев прошлого года.

Говоря о причинах снижения жилищного строительства, эксперт подчеркнула, что они лежат в сфере финансов:

«Надо помнить, что строительство дорогая вещь. На снижение его объемов повлияли сложности с финансированием. Часть жилья строится с участием государства, а в бюджете средства сейчас ограничены. Задействованы и сбережения граждан, которые также ограничены. И хотя мы сейчас видим определенный рост кредитования населения, в том числе на недвижимость, однако надо понимать, что это идет так называемый восстановительный рост. Поэтому ждать бума в строительстве мы пока не можем».

На фоне снижения темпов строительства и сдачи жилья в эксплуатацию наблюдается еще один важный тренд: в большинстве крупных городов Беларуси в июле по данным realt.by произошло снижение средней цены одного квадратного метра жилья. Она сложилась так: $ 1359 и снижение за две первые недели месяца было 0,7 %. Анастасия Лузгина обращает внимание, что это снижение связано с тем, что как раз увеличилось предложение на рынке после ввода в эксплуатацию новых квартир.

Интересно также, что по сведениям Лузгиной, в Минске тем, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий снова предлагают приобретать квартиры не в столице, а в так называемых городах-спутниках – в Смолевичах и других. Это одна из причин снижения спроса на жилье в Минске. Еще один фактор – уменьшение в столице численности населения со «средним и высоким уровнем дохода». Например, влияет на рынок жилья отъезд значительного количества айтишников после начала боевых действий в Украине и введения санкций против компаний за работу в Беларуси. В Минске последние несколько лет средняя цена на один квадратный метр жилья колеблется в пределах $1200-1400. «При этом в европейских странах наблюдается устойчивый тренд на рост цены квадратного метра, а в Беларуси – нет, цена почти не сдвигается с места».

В целом ситуация такая – строительство отстает от плана, предложение нового жилья уже немножко больше спроса. Кроме того, по словам Лузгиной, ситуация на рынке недвижимости, в частности со строительством жилья может иметь и макроэкономические последствия. «Если мы видим, что строительство отстает на почти 10%, то и планы роста ВВП тоже отстают», – делает вывод эксперт.

«Конечно, возможно что есть какие-то дома, которые находятся в средней стадии готовности, и до конца года за их счет будет наращен ввод жилья в эксплуатацию. Однако общий тренд на снижение наблюдается второй год подряд. Показатели первого полугодия прошлого года также имели значительное отставание от соответствующих показателей 2021 года. При том, что и планы ввода жилья в 2022 были на 100 тыс. м квадратных меньше нынешних. Видимо, при закладывании планов на 2023 год ожидался какой-то всплеск по рынку жилья, но мы его не наблюдаем», – подытожила она.

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