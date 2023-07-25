Вот и весь нехитрый расчет Путина 4 Альфред Кох

25.07.2023, 10:47

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Альфред Кох

Соловьев уже готовится живописать этот эпический финал проигрыша НАТО.

Лукашенко вместе с Путиным показали под камеры какой-то странный спектакль, в котором у Путина была роль без слов. Он сидел и с самодовольным видом слушал как Лукашенко ему картинно жаловался, что вот, мол, не могу найти управы на «вагнеровцев»: рвуться эти вояки в Польшу прогуляться. То ли в Жешув, то ли вообще - на Варшаву они собрались…

Я уже давно взял за правило, прогнозируя поведение Путина, предполагать самое худшее. Чем безумнее проект, тем скорее Путин на него пойдет. Его задача всегда показать, что у него нет тормозов и все ограничения, которые накладывает на человека мораль или даже просто здравый смысл и чувство меры, на него не распространяются.

Поэтому я легко поверю, что он действительно собрался отправить «вагнеровцев» в поход на Польшу. Именно поэтому он их передислоцировал в Беларусь, разместил там же ядерное оружие и еще для верности сообщил граду и миру, что если на Белоруссию будет совершено нападение, то Россия не оставит своего союзника в беде и, верная своим обязательствам, придет к ней на помощь.

Посудите сами: ЧВК «Вагнер» картинно вышла из подчинения Кремля и МО РФ, доказав тем самым свою независимость от российского государства и, к тому же, теперь вообще не находится на территории России. Напади она на Польшу какие могут быть к России в целом и к Путину в частности претензии?

Максимум что может быть - это какая-то военная операция Польши в отношении Беларуси.

Соответственно у этой акции могут быть два финала: либо «вагнеровцы» вторгнутся в Польшу, нарушат коммуникации по которым поставляется натовское оружие в Украину и спокойно опять уйдут на территорию Беларуси, либо их во время такого рейда польская армия просто уничтожит.

Оба варианта полностью устраивают Путина. Осмелюсь даже предположить, что второй вариант (вполне возможно) для него предпочтительнее. А уж сочетание первого и второго - это вообще идеально.

Путин очевидным образом хочет спровоцировать НАТО на прямое вмешательство в эту войну. Тогда у него появляется возможность зайти с козырей и начать уже по-настоящему грозить ядерной войной.

И даже в худшем варианте проигрыш НАТО не так позорен, как провал пресловутой СВО в Украине. Поражение от НАТО он продаст россиянам как героическую гибель крейсера «Варяг».

Я уже явственно вижу как Соловьев и Ко будут живописать этот эпический финал: «...наша героическая армия, перед лицом подавляющего превосходства противника…», «... двунадесять языков пошли походом на Святую Русь…», «... верные заветам предков, мы не отступили…», «...слава русского оружия не померкнет вовеки…», «.... мы будем вечно хранить память о несгибаемых борцах…», «... тут каждый сантиметр пропитан кровью наших воинов…», «... приспущены знамена над Кремлем…», «... мы скорбим сегодня о лучших сынах нашего Отечества…» и т.д.

Вот и весь нехитрый путинский расчет.

Короче, никто ничего уже не может предсказать и надо готовится ко всему. Прогнозировать поведение взбесившегося идиота (а тем более - двух) невозможно.

Надо только всегда помнить, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Альфред Кох, t.me

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