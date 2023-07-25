Симоньян шокировала россиян поведением на пляже 6 25.07.2023, 11:02

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Шесть охранников и служанки для надувания матраса.

Очевидцы сообщили телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ об отдыхе российской пропагандистки Маргариты Симоньян на пляже в Адлере.

На опубликованных кадрах видно, что топ-пропагандистку Кремля сопровождают шесть охранников и специальные женщины для надувания матраса

«В ближайшее время не ждите новостей про Боброедку, потому что она в отпуске. Маргарита так сильно испугалась смертей военкоров и пропагандистов, что аж наняла себе шесть охранников на пляж, но и это не все. Он еще и наняла себе двух женщин, которые, ВНИМАНИЕ, нужны лишь для того, чтобы надувать матрасы», — пишет телеграм-канал «Кремлевский цирк».

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