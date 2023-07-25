В белорусском чемпионате произошел исторический трансфер 25.07.2023, 11:22

Футболист «Энергетик-БГУ» переходит в топовый французский клуб.

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов 24 июля официально стал игроком «Ланса». По данным transfermarkt.com, контракт рассчитан на четыре года. С марта 2022-го 19-летний легионер выступал за «Энергетик-БГУ», и это первый игрок в истории ЧБ, который напрямую перешел к действующему медалисту одной из пяти ведущих лиг Европы – «Ланс» в прошлом сезоне взял серебро французского первенства, пишет «Трибуна».

Футболист со дна ЧБ переходит к французам с равным «ПСЖ» сезоном – как это возможно и есть ли у игрока там шансы?

«Трибуна» раскрывает некоторые детали трансфера.

Приехал в «Энергетик-БГУ» в 17 и год ждал совершеннолетия

В Минске уроженец Ташкента появился в феврале 2021-го еще 17-летним пареньком. Привез его в «Энергетик-БГУ» узбекский агент Улугбек Асанбаев – тот самый, благодаря которому у «студентов» появились в свое время Бобур Абдихоликов и Джасурбек Яхшибоев.

Однако заявлять в профессиональную лигу несовершеннолетнего футболиста-легионера запрещают правила. Единственный способ – просить ФИФА об исключении. Идейный руководитель «Энергетика-БГУ» Анатолий Юревич так хотел заполучить игрока, что дал команду заняться переговорами с международными футбольными функционерами. Писали им и представители клуба, и агент – однако ФИФА навстречу не пошла.

Тем не менее уже тогда Юревич был уверен, что Хусанов – игрок с большим будущим и ни в коем случае не хотел упускать возможности поработать с футболистом, который впечатлил на первой же тренировке. Клуб, агент и футболист решили, что официально начнут сотрудничество уже после того, как защитнику исполнится 18 лет. В итоге на протяжении года Хусанов бывал в Минске наездами: приезжал, три месяца тренировался с «Энергетиком-БГУ», уезжал обратно в Ташкент, где работал самостоятельно месяц, затем снова на три месяца отправлялся в минский коллектив.

В феврале-2022 узбеку исполнилось 18, и «студенты» смогли официально заявить воспитанника «Бунёдкора» в чемпионат Беларуси. Интересно, что условия при этом у защитника были в буквально смешные. Например, зарплата – всего около 100 долларов. Однако, по нашей информации, с деньгами Хусанову еще помогал агент. Точно по такой же схеме в свое время в «Энергетике-БГУ» жил и Абдихоликов.

Почему же Хусанов согласился на аскетичные условия? По нашим данным, дело в авторитете Юревича, который уже доказал, что умеет находить на том же азиатском рынке перспективных игроков и давать им путевку в более серьезные клубы. Абдихоликов и Яхшибоев – тому пример.

Мог уехать из Беларуси уже зимой 2022/23, но остался и не прогадал

За первый сезон Хусанов провел 29 матчей в «Энергетике-БГУ» (лишь пару раз выходил не в старте), отметившись тремя голами и четырьмя ассистами. К 18-летнему игроку начали проявлять интерес зарубежные клубы. В частности, по нашей информации, минувшей зимой защитник мог перейти в московские «Спартак» и «Локомотив», а также в «Сочи» – от россиян был предметный интерес и совсем неплохие условия. Однако в итоге агент и сам футболист от предложения отказались, потому что российское направление для продолжения карьеры не рассматривалось – целью было попасть в Европу, пусть даже и на меньшие деньги.

По итогу сезон-2023 Хусанов начал в «Энергетике-БГУ». К тому моменту защитник уже был на виду у европейских клубов, чему способствовала активность агента. Скауты просматривали футболиста на молодежном чемпионате Азии в марте этого года. Там Хусанов был незаменимым игроком основы сборной Узбекистана, которая на Родине стала победительницей турнира. За шесть поединков турнира узбеки пропустили лишь один мяч, в чем была немалая заслуга игрока «Энергетика-БГУ».

Благодаря этому успеху узбекистанская сборная квалифицировалась на молодежный ЧМ-2023, который прошел в мае в Аргентине. В матче-открытии против хозяев турнира при 37 тысячах зрителей узбекистанцы уступили 1:2. Дальше последовали ничья с Новой Зеландией (2:2) и победа над Гватемалой (2:0), которая вывела в плей-офф. В 1/8 финала Узбекистан закончил путь, уступив будущему бронзовому призеру сборной Израиля (0:1). Хусанов и на этом турнире все матчи отыграл полностью, пропустив отрезок сезона в ЧБ.

На том турнире за Хусановым следили еще более пристально. По некоторым данным, защитника просматривали не только скауты «Ланса», но даже «Манчестер Сити».

Как говорят специалисты, с которыми нам удалось пообщаться, Хусанов на молодежным турнирах выделялся очень сильно не только в своей команде и выглядел футболистом на лет пять старше ровесников: зрелый, развитый, техничный, с видением поля и спортивным интеллектом. Не удивительно, что защитник вскоре дебютировал за национальную сборную Узбекистана – в групповом этапе Лиги наций Азии в июне. Тогда Хусанов отыграл 10 минут в своем первом матче (против Омана) и по 90 минут против Туркменистана и Таджикистана.

По словам наших собеседников, европейские скауты ни разу не приезжали на матчи чемпионата Беларуси. Если и смотрели поединки ЧБ с участием узбека, то только на видео. В основном же впечатления о футболисте составлялись по игре в молодежной и национальной сборных Узбекистана. И этого хватило, чтобы в июне «Ланс» вышел на «студентов» с предложением. При этом интерес «Манчестер Сити» не пропал, однако, по нашим данным, сам игрок решил не делать слишком резких скачков в карьере и развиваться постепенно. «Ланс» – это ступенька к тому, чтобы прокачать скиллы и потом, возможно, попасть в еще более мощный европейский клуб. Например, английский.

А что получил «Энергетик-БГУ»?

Контракт у защитника со «студентами» действовал до конца 2023 года, но «Ланс» хотел заполучить Хусанова уже сейчас, до старта чемпионата Франции, то есть до 12 августа.

«Энергетик-БГУ», естественно, был не против – ведь это и прекрасная возможность прилично заработать, и войти в историю белорусского футбола. По данным «Трансфермаркт», стоимость узбека – 400 тысяч евро. Однако «Ланс» все-таки не был готов выкладывать такие деньги за молодого, пусть и очень интересного, футболиста. В итоге стороны сошлись на сумме в разы меньшей. По нашим данным, «студенты» получили за Хусанова в районе 100 тысяч евро.

А вот что дал «Ланс» самому Хусанову, точно узнать не удалось. Однако специалисты, с которыми нам удалось пообщаться и которые знают порядки на европейском рынке, полагают, что французы с большей долей вероятности предложили молодому футболисту ежемесячную зарплату в районе 15-20 тысяч евро.

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