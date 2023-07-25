В Турции лесные пожары охватили регион популярного у белорусов курорта Анталья 25.07.2023, 11:30

Для тушения задействовали десятки самолетов и сотню вертолетов.

В Турции лесные пожары охватили регион популярного у белорусов курорта Анталья. Информация опубликована в социальных сетях Генерального департамента лесного хозяйства Турции, пишет «Комсомолка».

Сообщается, что пожар охватил лесные массивы, находящиеся в Анталье, а также в Манисе и Кахраманмараше.

Отмечается, что в тушении пожаров задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и 10 беспилотников. Кроме того, лесные пожары тушат 25 тысяч пожарных.

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