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В Турции лесные пожары охватили регион популярного у белорусов курорта Анталья

  • 25.07.2023, 11:30
В Турции лесные пожары охватили регион популярного у белорусов курорта Анталья

Для тушения задействовали десятки самолетов и сотню вертолетов.

В Турции лесные пожары охватили регион популярного у белорусов курорта Анталья. Информация опубликована в социальных сетях Генерального департамента лесного хозяйства Турции, пишет «Комсомолка».

Сообщается, что пожар охватил лесные массивы, находящиеся в Анталье, а также в Манисе и Кахраманмараше.

Отмечается, что в тушении пожаров задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и 10 беспилотников. Кроме того, лесные пожары тушат 25 тысяч пожарных.

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