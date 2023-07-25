Заезжай и живи: найдены стильные и недорогие студии для студентов в Минске 2 25.07.2023, 11:51

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Зачем платить за аренду, если квартиру можно купить?

Совсем скоро Минск наводнят новоиспеченные студенты, прибывшие в столицу со всех уголков Беларуси. Большинство новых минчан разместится в общежитиях (проблем с местами в последние годы нет), но кому-то родители приобретут и собственное жилье в столице. Ведь зачем платить за аренду, если квартиру можно купить?

Журналисты realt.by собрали подборку недорогих минских квартир-студий с ремонтом «заезжай и живи». Кстати, если вы думаете, что все студии сконцентрированы исключительно в Минск Мире, то мы вас удивим — компактные недорогие квартиры с современным ремонтом встречаются и в других районах.

1. Самый недорогой вариант − квартира на Партизанском проспекте, 29А (неподалеку — БГЭУ). Эта студия расположена в пятиэтажном доме 1974 года постройки (в прошлом году в здании прошел капремонт).

Жилье находится на 4-м этаже. Площадь квартиры — всего 21 квадратный метр. При этом здесь есть все, что нужно для жизни — неплохой ремонт, обустроенная кухня с техникой, шкафы, диван, а также — совмещенный санузел с душевой кабиной. Бонусом идет вместительный балкон.

Сама пятиэтажка расположена недалеко от зеленой зоны и в 10 минутах ходьбы от станции метро «Пролетарская». До тусовочной улицы Октябрьской с барами и кафешками — 15 минут пешком.

Стоимость — 39 тысяч долларов (1797 — за метр).

2. Эта компактная квартира-студия расположена прямо напротив Комаровского рынка, в четырехэтажном доме 1959 года постройки.

Площадь квартиры − 29,5 «квадратов», жилье находится на втором этаже. Высота потолков тут − 2,76 метра. Студия полностью готова к проживанию.

Преимущества района: большая парковка возле дома, рядом − Комаровский рынок, торговые центры, кафе, банки, аптеки, до метро «Площадь Якуба Коласа» − 4 минуты.

Стоимость — 51,5 тысяч долларов (1746 — за метр).

3. А эта студия находится в свежем кирпичном доме 2017 года постройки на улице Е. Полоцкой, 5. Расположен комплекс с огороженной и ухоженной территорией, парковкой для жильцов и шлагбаумом в районе метро «Спортивная».

Квартира находится на 4-м этаже из 10. Студия продается со всей мебелью и техникой. Площадь жилья — 22 «квадрата», но в помещении есть все, что нужно для беззаботного и комфортного проживания: современный неброский интерьер, стильная мебель, техника.

В шаговой доступности от дома − сквер с зоной отдыха и детскими площадками. Напротив − спортивный комплекс премиум-класса с бассейном и теннисными кортами. В десятиэтажке расположены магазины, банк, салон красоты и другие объекты предоставления услуг. Метро − в 5 минутах ходьбы от подъезда.

Стоимость — 52 тысячи долларов (2301 — за метр).

4. Следующая яркая квартира ждет новых жильцов на улице Казимировской, 27 (в 15 минутах метро «Каменная Горка».

Квартира площадью 33 квадратных метра не требует никаких дополнительных вложений. Жилье расположено в каркасно-блочном доме 2014 года постройки. Студия находится на 1-м этаже из 10. В квартире сделан хороший ремонт: ламинат, натяжные потолки, стеклопакеты, застекленная лоджия, металлическая дверь, встроенный шкаф.

Рядом с домом много магазинов − «Санта», ProStore, строительный гипермаркет Mile, детская и взрослая поликлиники, два детских сада, школа. Возле дома есть стоянка, оборудованная шлагбаумом.

Стоимость — 52 тысячи долларов (1543 — за метр).

5. Теперь переезжаем в Минск Мир. Здесь к покупке сейчас предлагаются десятки студий. Одна из них − студия на улице Савицкого, 3.

Эта квартира расположена в доме «Александрия», на 4-м этаже из 24. Общая площадь студии-пенала — почти 29 «квадратов». В квартире выполнен ремонт в светлых тонах: напольное покрытие − ламинат и плитка, стены оклеены обоями, потолки натяжные. Вместительный совмещенный санузел облицован плиткой, установлена стеклянная душевая кабина.

Пространство студии зонировано посредством декоративного острова: выделены гостиная и кухонная зона. При входе установлен большой встроенный шкаф.

Сам дом оснащен 3-мя бесшумными скоростными лифтами OTIS. При входе жильцов встречает красивое и просторное лобби. Есть ухоженная придомовая территория и обустроенный двор с зонами отдыха. В шаговой доступности − остановки общественного транспорта, станция метро «Ковальская Слобода» — 1000 метров, «Аэродромная» — 500 метров (откроется в 2024 году).

Стоимость — 52,4 тысячи долларов (1816 — за метр).

6. Ну, а эта стильная студия также находится в Минск Мире — в жилом доме «Марина-3».

В квартире площадью 29 «квадратов» − приятный современный интерьер и собственная гардеробная. Студия расположена на 16-м этаже с панорамным видом на окрестности.

Сейчас возле дома работает продуктовый магазин, магазин непродовольственных товаров и кофейня. Неподалеку есть выезд на второе транспортное кольцо.

Стоимость — 54,9 тысяч долларов (1855 — за метр).

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