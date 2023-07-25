«Командир выстрелил мне в ягодицу, но я убежал» 14 25.07.2023, 11:49

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Пленный оккупант из Магаданской области рассказал о своих приключениях на фронте.

Пленный российский оккупант из Магаданской области рассказал, что командование обманом бросило его на передовую: при подписании контракта по минобороны РФ ему обещали работу по строительству в тылу российской обороны. Однако вместо рытья окопов он оказался в частной военной компании «Ветераны», а затем попал в плен на одном из направлений фронта.

Пленный рассказал о расправах россиян над мобилизованными и вспомнил, как командир стрелял ему в ягодицу, когда тот бежал. Видео с рассказом пленного опубликован в Государственной пограничной службе Украины.

«Командир выстрелил мне в ягодицу, но я убежал», – рассказывает пленный чукча Айняургин Матвей Александрович. Он подписал контракт по минобороны РФ, которое обещало работу по строительству в тылу российской обороны. Таким образом попал в ЧВК «Ветераны» при 55-й отдельной мотострелковой бригаде. Взят в плен Силами обороны Украины одном из направлений фронта», – прокомментировали видео пограничники.

Сам пленный на видео рассказывает, что отказывался отправляться на передовую, поскольку при подписании контракта ему обещали работу в тылу. На этой почве у него с командиром возник серьезный конфликт.

«Меня направили на позицию «Ротор», а там передок. То есть у меня с командиром тоже начались разногласия. Я говорю: «Как? Мне сказали, ну, командование: «укрепление позиций», блиндажи, не блиндажи, вот это все рыть, укреплять. Все». «Ты чё, приказы не выполняешь? Давай, иди!». Ну, за невыполнение приказа там, знаете сами, чего может быть. Там «обнуляют». Могут ногу тебе прострелить или еще чего-нибудь», – рассказал пленный.

В ответ на уточняющий вопрос о том, видел ли он случаи подобных расправ, оккупант заявил, что испытал эту «традицию» российской армии на себе.

«В меня стрелял один командир, вот этот же рыжий. Когда я убежал... Угрозы, оскорбления, все... Ну, как бы, у меня просто сорвало. Говорю: чего ты, бл*, хочешь? «Да я тебе сейчас ногу прострелю», ну, коленку. Говорю: да ты стреляй вообще. Все, разворачиваюсь и побежал. В это время чувствую здесь (дотрагивается до правой ягодицы. – Ред.) боль такая. В ягодице. И вылет отсюда был (слева. – Ред.). Я упал. Я думал... Я сначала не понял, что это. А это он, оказывается, стрелял. Все. Я убежал. Как раз штурм начался в это же время», – заявил Айняургин.

Он добавил, что убийства и издевательства по отношению к своим же сослуживцам среди российских оккупантов уже давно не редкость

«Ветераны рассказывали, что часто были такие случаи, что «обнуляли» сами. Друг друга, короче. Кого в яму просто выкидывали. Ну, наказание. Не кормили, в яме держали. Трое, двое суток. Потом с некоторых просто снимали бронежилеты, каски – и отправляли на передок. Бывали такие случаи... Одного просто взяли и отправили на минное поле. Ну, это предательство просто. Это не по-человечески. Хотя сам говорит «многонациональная страна», ну, Путин", – выдал пленный.

Он также вдруг вспомнил, что Россия веками истребляла его народ. И представители малых народов во «многонациональной» РФ поддаются гонениям только лишь за факт своей национальности.

«Это вот как раньше пошло, с 1930-х годов, когда... Чукчи ж тоже с русскими постоянно конфликты были, когда мы еще вообще не относились к России. К СССР. 300 лет мы, считай, воевали с русскими. А потом они начали пушнину, вот это все покупать. И баловать, типа, водкой. Ну а чё – «дура, алкаш». Типа женщиной своей делился. Где это видано было, чтобы я своей женщиной делился с пришлым каким-то... Ну вот такое говорят», – рассказал оккупант.

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