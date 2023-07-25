«Беларуская выведка»: Лукашенко поехал в РФ мириться, пугать и клянчить 5 25.07.2023, 12:11

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Глава Кремля и его окружение «клюют» именно на поляков и НАТО.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет о визите Лукашенко в РФ, где он встречается с Путиным:

— Источники сообщают, что Лукашенко поехал «мириться» и пугать. Его штаб весьма точно представляет себе нынешнее положение Путина и его психическое состояние. Лукашенко в ходе визита реализовывает три цели:

1. Помириться с Путиным. Отсюда и «паломничество по святым местам». Оба пытаются вернуть отношения, испорченные Пригожиным, в прежний ракурс.

2. Запугать Путина. Привлечь внимание обострившейся обстановкой на западном фланге. Его заявление о марше Вагнера на Варшаву намерено провоцирует Польшу и НАТО на выдвижение войск ближе к белорусской границе. Это то, что нужно Лукашенко. Чем больше угроза с Запада, тем больше поводов у Лукашенко кричать «Караул!». Он знает, что Путин и его окружение «клюют» именно на поляков и НАТО.

Литовцев решено пока оставить в покое, т. к. есть надежда на «зерновой коридор» в Клайпеду через Беларусь. Свернутый в 2022 «мигрантский кризис» опять ложится на повестку стратегов штаба. На складе все еще пылится привезенное с Таджикистана «афганское-натовское» оружие.

Регулярные провокации на границе наряду с громкими и провокационными заявлениями призваны «беспокоить западного противника» и провоцировать его на стягивание большего количества сил НАТО к Беларуси, тем самым превознося и повышая значимость самого Лукашенко и «Белорусского выступа» для престарелых стратегов Кремля.

3. Нужны деньги. Дальнейшая девальвация рубля РФ «сжирает» прибыль белорусских госэкспортеров. Лукашенко, целуя иконы, пытается выпросить новые заемные средства и втихаря намекает на целесообразность ограничения китайского промышленного экспорта в РФ, т. к. белорусское машиностроение оказывается неконкурентоспособным.

Кроме денег идет торг по льготам на тарифы по перевозкам и перевалкам портовых грузов. После окончания визита мы получим и опубликуем конкретные детали переговоров. На сегодня имеем информацию, что по экономическому блоку подвижки практически нулевые…

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