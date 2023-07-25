Засада под Клещевкой: ВСУ разгромили российских десантников 2 25.07.2023, 12:15

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Россияне потеряли всю свою технику в первые минуты боя.

Украинская армия продолжает операцию по окружению временно оккупированного РФ Бахмута и уже подобралась вплотную к Клещевке.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео боя на окраине данного населенного пункта, снятое одним из разведывательных беспилотников Сил обороны, сообщает nv.ua.

Примечательно, что данное сражение оказалось результатом засады украинских защитников, ставшей для захватчиков крайне неприятным сюрпризом, а это может свидетельствовать о том, что ситуацию вокруг Клещевки они уже практически не контролируют.

Как видно на обнародованных кадрах, в ходе боевого столкновения десантники ВС РФ сразу же потеряли одну из своих БМП, а вторая просто бросила пехоту на произвол судьбы, в результате чего она оказалась не в самой завидном положении.

Еще больше ситуацию для них усугубил минометный огонь ВСУ.

Укрывшись в воронках от снарядов, оккупанты еще какое-то время пытались отстреливаться, однако в итоге все они были уничтожены.

The footage from the drones we funded together. Bakhmut area.



Shows how intense the combat could be and how hard it is to fight. The battlefield is literally covered in corpses - see second video. pic.twitter.com/7PsdeEoqfa — Dimko Zhluktenko 🇺🇦 (@dim0kq) July 24, 2023

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