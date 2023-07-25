«Люди работают — не работают, никого не видно»1
- 25.07.2023, 12:16
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Один из микрорайонов Мозыря уже три дня без воды.
Жители микрорайона Заречный в Мозыре уже несколько дней живут без воды. Они жалуются на бездействие коммунальных служб, которые не решают проблему.
«У нас с пятницы в районе нет воды», – говорит местная жительница.
По ее словам, люди, которые должны были устранить аварию, не работают и не отвечают на звонки.
«Люди работают – не работают, их никого не видно. Никому до этого нет дела», – возмущается она.