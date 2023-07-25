Китайские национальные снаряды 2 Алексей Чигадаев

25.07.2023, 12:31

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Фото: Feng Li / Getty Images

Сколько ядерных боеголовок у Пекина на самом деле?

Аналитические центры всего мира отслеживают передвижение ядерного оружия и развитие национальных ядерных арсеналов стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ядерный потенциал Китая — предмет жарких дискуссий военных экспертов последних лет в связи с обрывочными данными, которые публикует официальный Пекин. Как устроен ядерный потенциал Китая и что он может нам рассказать о будущих планах страны?

Китайская атомная бомба

16 октября 1964 года премьер Государственного совета КНР Чжоу Эньлай объявил об успешном испытании первой китайской атомной бомбы. Правительство Китая также подчеркнуло, что не станет первым использовать ядерное оружие и будет последовательно выступать за его полное запрещение и уничтожение. На тот момент Китай официально стал пятой страной, обладающей ядерным оружием. В течение следующих тридцати лет Китай развил свою ядерную триаду, включающую ракеты наземного и морского базирования, а также дальние бомбардировщики.

12 июня 2023 года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) представил ежегодную оценку международной безопасности. В числе ключевых выводов следующий: количество действующих ядерных вооружений растет по мере реализации долгосрочных планов стран по модернизации и расширению вооруженных сил. Девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжают модернизировать ядерные арсеналы, и часть из них в 2022 году развернули новые системы вооружений с ядерным оружием или ядерными боеголовками. Напомним, что Индия, Пакистан, КНДР и Израиль остаются вне ДНЯО.

На долю России и США приходится почти 90% всех ядерных вооружений. Размеры ядерных арсеналов двух стран (то есть количество боезарядов, пригодных к использованию) в 2022 году оставались относительно стабильными, хотя после военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года данные уже не столь надежны.

Сколько ядерных боеголовок в Китае?

Короткий ответ — у нас нет надежных данных, потому что Китай никогда не обнародовал размеры своего ядерного арсенала. Отчет SIPRI стал заметным инфоповодом не только в англоязычном мире, но и в Китае: китайские эксперты и государственные СМИ с большим интересом узнали о себе то, что внутри страны не сообщает ни один официальный государственный источник. Политическое руководство КНР, кстати, эти данные не подтвердило и не опровергло.

В одном из интервью старший научный сотрудник Программы по оружию массового поражения SIPRI и директор проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых (FAS) Ганс М. Кристенсен (Hans M. Kristensen) говорит о том, что важной частью оценки ядерного потенциала является разведывательная информация, публикуемая правительством США. В то же время часть информации поступает со спутниковых снимков наблюдений на земле, разработок на различных военных базах и так далее. На спутниковых снимках видны вновь построенные шахты, по которым можно судить о росте ядерного арсенала. Существенный массив данных также приходит из социальных сетей: китайские официальные лица часто обнародуют информацию о военных учениях или развертывании вооружений. И конечно же, некоторые частные лица публикуют фотографии, сделанные с помощью мобильных телефонов, на которых видны пусковые установки ракет.

За последние несколько лет можно отметить две основные тенденции, касающиеся ядерного вооружения Китая.

Во-первых, предполагаемое количество ядерных боеголовок, которыми Китай располагает, непрерывно растет.

Несколько лет назад их число оценивали в 290 единиц, в 2022 году их было 350, а в 2023-м — уже 410 единиц.

Темпы роста не сравнимы ни с одной другой страной в списке ядерных держав. И не существует объективных причин, по которым Китай остановит наращивание объемов ядерного вооружения. В зависимости от того, как Пекин решит структурировать свои силы, к концу десятилетия у него может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько у США и России.

Существующие в Китае боевые ядерные боеприпасы включают не только пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, но и, согласно докладу Пентагона, к примеру, шесть подводных лодок с баллистическими ракетами, из которых как минимум одна осуществляет «практически непрерывное» патрулирование неподалеку от острова Хайнань в Южно-Китайском море. По мнению аналитиков, эти подводные лодки оснащены новыми баллистическими ракетами повышенной дальности, способными поразить континентальную часть США. В этой логике наличие 410 боеголовок кажется вполне обоснованным объемом существующего на сегодня у Китая ядерного вооружения. По оценкам Министерства обороны США, оперативный запас ядерных боеприпасов КНР превысил 400 единиц уже в 2021 году.

Вторая тенденция косвенно подтверждает тезис о наращивании Китаем объемов вооружения: это рост числа баз и пусковых установок, которые Китай строит. Именно с их помощью мы можем прогнозировать, сколько ядерных боеголовок будет у Китая в дальнейшем. Федерация американских ученых (FAS) проводит оценку спутниковых снимков новых ракетных шахт, которые Китай строит на севере страны. На эти шахты приходится значительная часть роста ядерного арсенала Китая. По данным аналитиков, строительство новых 350–360 шахт ведется приблизительно с 2020 года, но пока они не введены в эксплуатацию. Допустим, что каждая шахта будет оснащена одной ракетой, а каждая ракета — одной ядерной боеголовкой, таким образом, объемы составят 350 ядерных боеголовок. Они будут добавлены к уже имеющемуся количеству в 410 ядерных боеголовок. Если же Китай установит на каждой ракете по три ядерные боеголовки, то их количество утроится.

В рамках этой незамысловатой логики к 2035 году Китай может получить около 1500 ядерных боеголовок.

Подчеркнем, что о планах китайского политического руководства мы ничего не знаем, и это все самая простая спекуляция. Мы даже не знаем, будет ли Пекин ставить ракеты в каждую шахту.

Россия и США находятся в уникальной ситуации, поскольку ни одна другая страна не может приблизиться к ним по количеству ядерного оружия. Китай не раз заявлял, что не будет участвовать в гонке ядерных вооружений и что ему необходимо лишь небольшое количество ядерного оружия. В прошлом Китай достаточно медленно наращивал его объемы. Но теперь тенденции, которые мы упомянули ранее, говорят ровно об обратном: Китаю нужно много ядерного оружия, и нужно уже в ближайшем будущем.

При этом в публичной риторике Китай продолжает придерживаться стратегии самообороны в ядерной сфере и неприменения ядерного оружия первым. Стоит отметить, что пока никто из крупных политических деятелей Китая не позволял себе заявлений уровня заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о необходимости нанести ядерные удары по «центрам принятия решений», например, на территории Германии и не выступал с призывами ударить ядерным оружием «по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум», как это сделал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Очередное китайское предупреждение

По данным Financial Times со ссылкой на китайские и западные официальные лица, глава КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине во время официального визита в Москву в марте 2023 года.

Не будучи специалистами по теории военного искусства, отметим политические интересы Китая. В последнее время в рамках политического анализа приходится учитывать фактор возраста политического руководства государств. Концепции, которые они буквально впитали в юном возрасте, оказывают огромное влияние на процесс принятия решений. Си Цзиньпин — ровесник Владимира Путина, и он прекрасно помнит и, кажется, принимает логику Советского Союза в «холодной войне» с США. Для достижения реального политического равенства с Вашингтоном необходимо поддерживать ядерный паритет. Логика не в качестве: существующего ядерного вооружения тому же Китаю теоретически достаточно для нанесения сокрушительного удара по территории США. Логика в количестве: очевидно, что до ядерного паритета с США еще очень и очень далеко, но есть предел, после которого можно начать более активные переговоры по контролю над вооружениями. В политическом руководстве КНР есть полная уверенность в том, что США не откажутся от враждебного отношения к Китаю, если их не заставит это сделать темп наращивания военной мощи Китая. Ситуация беспроигрышная: ВПК развивается, а в рамках переговоров с США по контролю над вооружениями можно обсудить не только сами вооружения, но и в целом правила взаимодействия по самым разным вопросам — от климата до механизмов финансового взаимодействия и снятия торговых ограничений.

Читаем третью часть стратегии национальной безопасности США «Наши глобальные приоритеты», подписанную президентом США Джо Байденом 12 октября 2022 года, под названием «Конкуренция с Китаем и сдерживание России»:

«Несмотря на активную конкуренцию [с Китаем], мы будем ответственно подходить к ее регулированию. Мы будем стремиться к повышению стратегической стабильности за счет мер, снижающих риск непреднамеренной военной эскалации, укреплению кризисных коммуникаций, повышению взаимной прозрачности и, в конечном итоге, вовлечению Пекина в более официальные усилия по контролю над вооружениями. Мы всегда будем готовы сотрудничать с КНР там, где наши интересы совпадают. Нельзя допустить, чтобы разногласия, разделяющие нас, помешали нам двигаться вперед по тем приоритетам, которые требуют от нас совместной работы на благо наших народов и на благо всего мира».

Наличие ядерного оружия — это дополнительный набор шахматных фигур с последующим расширением игрового поля. Такой подход подразумевает еще большее число комбинаций, альянсов, переговоров, уступок и механизмов налаживания взаимоотношений без применения оружия. В логике Китая гораздо продуктивнее обсуждать принципы неприменения ядерного оружия, потому что его применение не несет никаких ощутимых результатов. Базовая рациональность и практичность подсказывает китайскому руководству, что удар ракетами по США не сделает Китай богаче. А что делает Китай богаче? Обсуждение условий, согласно которым Китай ничего не предпринимает со своими ядерными ракетами.

Стоит отметить, что Владимир Путин пока публично не поддержал риторику группы Медведева-Караганова. 16 июня 2023 года в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к идее о возможности применения тактического ядерного оружия как фактора ядерного сдерживания, но заметил, что «… использование ядерного оружия теоретически возможно. Но сейчас в этом нет необходимости, а сам факт рассуждения на эту тему уже понижает порог применения этого оружия».

Если разговор Путина и Си о неприменении ядерного оружия в Украине действительно имел место, то историкам будущего выпадет невероятный шанс узнать, насколько убедительны были аргументы президента России о том, что угроза ядерного удара — продуктивный элемент переговоров в международной политике. Хочется надеяться, что китайские историки расскажут нам, как председатель КНР Си Цзиньпин витиевато объяснил коллеге, что лично ему еще хочется посидеть за шахматной доской, расставляя ядерных ферзей, а не перевернуть доску и кинуть тяжелыми фигурами в партнеров по партии с непереводимой угрозой о том, что «мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут!».

Алексей Чигадаев, «Новая газета. Европа»

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