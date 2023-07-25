Белорусы в женских платьях ограбили россиянку в Ереване 6 25.07.2023, 12:43

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И улетели в Москву

Двое граждан Беларуси переоделись в женскую одежду, проникли в квартиру в центре Еревана и ограбили 20-летнюю гражданку России.

Ограбление было совершено около 5 утра 20 июля по улице Туманяна в Ереване. Двое молодых людей в масках, выдававших себя за девушек, вошли в квартиру потерпевшей, ударили ее по голове, заперли в комнате и отобрали дорогой мобильный телефон, 720 000 драмов (около 1900 долларов), 350 евро и 400 долларов США, сообщает Следственный комитет Армении.

Армянские силовики выяснили, что к ограблению могут быть причастны трое граждан Беларуси: мужчины 1995 и 2001 года рождения и сестра одного из них 1987 года рождения. Женщина жила вместе с потерпевшей в одной квартире.

Сразу после инцидента мужчины вылетели в Москву из Ереванского аэропорта, а женщина была арестована.

Теперь СК Армении выясняет обстоятельства дела.

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