В Донецке раздались мощные взрывы: снаряды летят друг за другом 25.07.2023, 12:44

5,946

Центр оккупированного города окутали клубы дыма.

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 25 июля. Местные жители сообщают о «прилетах».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы слышали в разных районах Донецка. В то же время в центре города после «бавовны» виднеется клуб дыма.

Местные также сообщают о «прилетах» возле Центральной клинической городской больницы №1 им. Вишневского.

Между тем местные пророссийские телеграммы-каналы сообщают, что снаряды якобы «прилетают друг за другом».

Ситуация в Донецке

Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют «прилеты» по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные «работают» только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Например, 13 июля местные сообщали о «прилете» в районе завода «Топаз», который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Кроме того, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке сообщали о мощных взрывах. После эффективного огневого влияния свое существование прекратил очередной склад россиян в Макеевке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».