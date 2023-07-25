В ГУР прокомментировали размещение ядерного оружия в Беларуси 2 25.07.2023, 13:08

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Будет ли повторение Карибского кризиса?

Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси в плане безопасности для Украины ничего не меняет. Она может выступать дополнительным инструментом для шантажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

«Для Украины это принципиально ничего не меняет. Это повторение Карибского кризиса, только уже ближе и меньше по масштабам», – сказал он.

Юсов отметил, что на территории Беларуси все равно остается российское ядерное оружие. Он назвал это дополнительным инструментом для шантажа, давления, а также возможных переговоров и повышения ставок, ведь оружие, которое разместили, могут и забрать. Если кто-нибудь захочет говорить с диктатором и пойдет на какие-то переговоры.

При этом представитель разведки подчеркнул, что глобально в плане безопасности ни для Европы, ни для Украины это ничего не меняет.

«Потому что у нас граница с РФ настолько большая, и ядерные объекты, в том числе и элементы ядерного оружия находятся на разных участках, то есть для Украины это ничего не меняет… В принципе речь идет именно о шантаже и повышении ставок: «Начните, пожалуйста, со мной говорить хоть кто-то, а там возможно мы что-нибудь придумаем и к чему-то договоримся», - добавил он.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна была передать Минску ракетный комплекс «Искандер-М», способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Разведка США не сомневается в том, что (Россия уже перевезла первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь).

При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

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