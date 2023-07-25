Один из крупнейших швейцарских банков закрывает счета россиянам 25.07.2023, 13:17

Все деловые отношения с клиентами из РФ прекращаются.

Швейцарский банк Julius Baer, до полномасштабного вторжения РФ в Украину активно привлекавший клиентов в России, объявил, что прекратит работать с ними. Он предупреждает своих клиентов, постоянно проживающих в России (domiciled), о предстоящем закрытии их счетов, сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust.

Все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря, цитирует Forbes письмо Julius Baer одному из клиентов: «В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями банк больше не может предлагать Вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам». С 1 августа банк введет несколько дополнительных комиссий: например, квартальную плату за обслуживание в 2250 франков (примерно $2590), с 30 сентября прекратит все соглашения и контракты (например, кредитные договоры), после чего банк будет предоставлять только ограниченные услуги.

Весной швейцарские банки предупредили клиентов из России, что закроют счета тем, кто платит налоги в российский бюджет, а некоторым налогоплательщикам даже блокировали счета.

«Круг сужается! Швейцария — это только одно из его звеньев», — пишет международный финансовый консультант Исаак Беккер, призывая «думать над тем, как устроить свою жизнь с минимальным риском быть выкинутым со своим «чемоданом» с очередного финансового института». Но советов не дает.

Другая популярная у состоятельных россиян юрисдикция и частое место для релокации — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — тоже ужесточает условия финансового обслуживания россиян, даже банки соседних стран регулярно вводят разные ограничения.

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