«Колхозный дом стал для нас ловушкой» 25.07.2023, 13:18

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История белоруски, которая всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница, которая всю жизнь проработала в сельском хозяйстве:

— Прочитала сегодня о приказе Лукашенко не увольнять работников сельских хозяйств без разрешения начальства.

Я работаю в сельском хозяйстве всю свою жизнь. После окончания ветеринарной академии в Витебске мы с мужем долгое время работали в одном из хозяйств Минской области. Отношение к работникам там было не очень, но там у меня была нормированная рабочая неделя.

Со временем нам, как хорошим специалистам, предложили переехать в Минский район и пообещали заселить в дом. Поскольку дети наши приближались к студенчеству, то мы рискнули и согласились. Тем более нам пообещали, что через три года работы позволят начать приватизацию домика. Начали работу, годы шли, а разрешение на приватизацию отодвигали все дальше и дальше. Мол, поработайте 5 лет, после 10, и мы вам разрешим начать приватизацию.

На сегодняшний день до пенсии мне осталось чуть больше полугода. И до 15-летнего срока, после которого нам якобы позволят приватизировать дом, столько же. Этот дом стал для нас ловушкой, ведь мне приходилось работать и за двух, и за трех специалистов.

Когда же я пыталась требовать дни отпуска, просила нанять на работу еще сотрудников, то в ответ слышала только одну фразу: «Не нравится — увольняйтесь и освобождайте дом в течение двух недель». Так мы с мужем и отстрадали эти 15 лет. Разрешат ли нам наконец приватизировать дом — неизвестно, но если и так, то как из пенсии делать выплаты, я не представляю. Надеемся только на детей.

Прочитав об этом приказе, я с ужасом думаю, отпустят ли меня на пенсию. Ведь в последнее время вместо трех специалистов была я одна. Я же очень жду этого времени, хочется хоть немного пожить для себя, съездить на родину родителей, проведать родных. Почувствовать себя человеком! Просто собраться и пойти, поехать, не бояться отвечать на телефонные звонки, так как вдруг снова вызовут на работу.

Не приказами надо держать людей, а достойным заработком, человеческим отношением. Ведь сегодня работа в колхозе — труд крепостного крестьянина. С такими же приказами новых специалистов на работу на веревке не затянешь, так как никто не хочет становиться узником колхоза.

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