Семья путешественников из Могилева разнесла решения Минспорта 25.07.2023, 13:35

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Белорусы найдут выход из любой ситуации.

Об этом в письме в редакцию сайта Charter97.org рассказал читатель из Могилева:

«Узнал из интернета, что министерство спорта приняло постановление, в котором написало массу требований к экскурсоводам с точки зрения идеологии современного режима.

Наша семья - заядлые путешественники. Мы любим путешествовать как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы под руководством опытного гида.

Знаем, что в последнее время гиды попали в зону риска. Многих уволили за нелояльность к диктатуре, а несколько раз экскурсионные группы объявляли «участниками несанкционированной массовой акции». Изрядное количество профессиональных экскурсоводов было вынуждено покинуть Беларусь, не имея возможности спокойно и свободно во всех смыслах слова работать».

Читатель Charter97.org представил, как сейчас будет развиваться туристическая отрасль внутри страны:

«Экскурсовод должен быть членом БРСМ или «Белой Руси», все тексты утверждаются в администрации: за отклонение на одно слово – штраф, на целое предложение – арест.

Да и новые маршруты пора разработать! Прочь магнатские замки и шляхетские усадьбы Если история Беларуси якобы началась в 1994-ом году, то нужно показать роль вождя в новых «исторических» местах.

На месте самострела под Лиозно установить обелиск («здесь в 1994 году правитель спасся»). На уцелевшие деревенские клубы Шкловского района нацепят мемориальные таблички («Здесь вождь выступал с лекциями от общества «Веды»). Территорию совхоза «Городец» следует украсить хотя бы памятным знаком («здесь вождь жесточайше укреплял дисциплину среди механизаторов»).

Могилевчанин уверен, что белорусы найдут выход из любой ситуации:

«Если серьезно, то для настоящих ценителей краеведения это мало что изменит. Для самостоятельного путешествия легко найти разнообразную информацию в Интернете. Бывает, что лучше иметь местного проводника, которого можно найти через знакомых, частным образом. «Идеологически проверенные» гиды пусть везут баранов на «линию Сталина» либо сразу в лагерь Пригожина», - резюмирует читатель сайта Charter97.org

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