«У Польши есть козыри, которыми она до сих пор не воспользовалась» 5 25.07.2023, 13:46

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Дмитрий Болкунец

Фото: DELFI

Политолог рассказал, как Варшава может поставить Лукашенко в тупик.

Лукашенко побывал с двухдневным визитом России. В Санкт-Петербурге он встретился с Путиным. Во время встречи белорусский диктатор поддержал антипольские заявления главы Кремля.

Почему два диктатора в последнее время активно заговорили о Польше? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к политологу Дмитрию Болкунцу:

— У них с советских времен есть какая-то фобия, комплексы по отношению к разного рода национальностям: евреям, полякам, немцам и другим. Это какой-то глубокий стержень, который был вбит в советском школьном образовании. Видимо, они на этом фоне друг друга нашли. Очевидно, что Польша для них (особенно для Путина) является большим раздражителем в силу той поддержки, которую Варшава оказывает Украине, поэтому они эту тему поднимают.

Для Лукашенко Польша не в первый раз выступает в роли такого врага, которого он себе нарисовал. Достаточно вспомнить, как в августе 2020-го года он обвинял поляков в том, что они якобы готовили какую-то революцию в Беларуси, рассказывал, что самолеты НАТО уже взлетели с польских аэродромов и летят бомбить белорусские города. Ничего этого не произошло. Сейчас это делается и для внутренней российской аудитории, чтобы показать, что есть какие-то внешние враги, с которыми борются Путин и Лукашенко.

С другой стороны они пытаются втянуть Польшу в конфликт любыми методами для того, чтобы поднять ставки в игре. Плюс шантажируют, конечно, Варшаву тем, что ЧВК «Вагнера» будет пытаться атаковать соседние страны. Либо Лукашенко может шантажировать Польшу применением ядерного оружия с территории Беларуси.

Но у Польши есть козыри, которыми она до сих пор не воспользовалась. Один из них заключается в полной торговой блокаде и перекрытии всех торговых путей, идущих из Евросоюза в Беларусь. Раз Лукашенко таким образом ведет себя с Путиным, то единственным ответом было бы полное торговое эмбарго. К сожалению, Польша на это пока не идет, продолжая торговать с Александром Лукашенко, тем самым позволяя ему получать финансы для собственного выживания.

— Кроме эмбарго, чем еще Варшава может ответить на такие заявления и действия?

— Добиться открытия уголовного дела в Международном уголовном суде в отношении Лукашенко, а также в рамках национального законодательства выписать ордер и подать его в Интерпол, объявив в розыск группу людей из ближайшего окружения Лукашенко, силовиков, самого диктатора, его старшего сына, младшего сына и других его родственников, которые причастны к масштабным репрессиям в Беларуси.

Это был бы очень сильный шаг, а так мы видим, что отдельные персонажи летают по ряду стран. Наличие ордера ограничило бы круг их полетов, создало бы дополнительные условия для их ареста в будущем.

— Упомянул Лукашенко и о «вагнеровцах», которые якобы отправятся на экскурсию в Варшаву и Жешув. Это продолжение какой-то антипольской стратегии Кремля или инициатива белорусского диктатора?

— Перед тем, как Лукашенко произнес свою речь, полагаю, что его кто-то из кремлевского политбюро проинструктировал, раньше он не прибегал к запискам. Либо у него начинается прогрессирующая деменция и он забывает, что хочет сказать, либо ему кто-то эту записочку надиктовал.

— После ярких заявлений в первый день оба диктатора отправились по монастырям. Почему такой выбор?

— Надо понимать, что тот монастырь, который они посетили на острове Валаам, является сакральным местом для Путина. В июле 2019-го года российский президент туда уже возил Лукашенко, преклонял его там к иконам. Тогда Путин с Лукашенко обсуждали важную для главы Кремля тему — необходимость создания и запуска в рамках тех соглашений, которые были подписаны еще в 1999-м году, пунктов договора о так называемом союзном государстве.

Лукашенко поклялся тогда Путину, что все выполнит, он должен был к декабрю 2019-го года выйти на подписание всех необходимых документов, дорожных карт и всего прочего, которые бы позволили сформировать некое «союзное государство». Путин его видит в образе и подобии Советского Союза, но Лукашенко, как мы помним, тогда послал Путина.

После этого, конечно, многое поменялось, но в конечном итоге хозяин Кремля начал выкручивать Лукашенко руки. Я полагаю, что Путин по-прежнему бредит необходимостью создания такого «микроСССР» в тех параметрах, которые он видит. Возможно, он опять потащил Лукашенко на Валаам, чтобы тот снова в церквях или каких-нибудь трапезных поклялся, что все выполнит.

Учитывая, что Путин идет на очередные президентские выборы в марте следующего года, ему надо разыграть какую-то интеграционную карту. Подобную схему реализовывал Ельцин в 1996-м году, когда руками Лукашенко Кремль задействовал интеграционную схему, Ельцина выставляли в качестве интегратора.

Хочу отметить, что пока Путин будет жив и находиться на троне Кремля, он ни при каких условиях не откажется от схемы поглощения Беларуси.

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