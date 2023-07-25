Польские пограничники: Белорусские службы снабжают мигрантов снарядами 8 25.07.2023, 13:35

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Для метания в польских офицеров.

Польские пограничники обвинили белорусских «коллег» в том, что они снабжают мигрантов камнями и другим снарядами, которые потом летят в польские патрули.

«На польско-беларусской границе происходят многочисленные нападения на польские службы, люди с беларусской стороны бросают камни и ветки деревьев в офицеров и солдат. Беларусские службы, когда-то отвечавшие за охрану границы, занимаются организацией и поощрением ее незаконного пересечения.

Кирпичи, булыжники, щебень, используемые для атак, находятся у забора не случайно. Их доставляют и собирают белорусские службы, а действия людей, пытающихся пересечь границу Польши вопреки действующим правилам, угрожают жизни и здоровью офицеров», – говорится в сообщении Пограничной охраны.

Польская сторона также опубликовала запись, сделанную на участке заставы в Дубичах Церкевных, на которой видно как пограничники стоит у забора и прикрывается щитом. Слышны звуки от попадания камней в металлические конструкции забора.

Na 🇵🇱🇧🇾 granicy dochodzi do licznych ataków na polskie służby.Osoby po białoruskiej stronie rzucają w funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami,konarami drzew. Służby🇧🇾kiedyś odpowiedzialne za ochronę granicy zajmują się organizowaniem i zachęcaniem do jej nielegalnego przekraczania pic.twitter.com/oIkPEaH41a — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 25, 2023

«Мужчинам, находящимся на белорусской стороне с намерением нелегального перехода границы, не понравилось, что граница нашей страны охраняется, а на их пути, кроме забора, стоят и польские патрули», – прокомментировали пограничники свое видео.

Надо отметить, что в последнее время польская сторона все чаще сообщает о том, что мигранты забрасывают патрули камнями и ветвями. Обычно такие «обстрелы» приводят к незначительным повреждениями патрульных автомобилей, однако 22 июля камень попал и в польского служащего.

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