«Надо быть идиотом, чтобы поставить такое на крышу Минобороны» 2 25.07.2023, 14:04

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Военный эксперт рассказал, почему российские «Панцири» оказались бессильными перед роем дронов.

Ночью 24 июля Москву атаковали БПЛА. Беспилотники не мог сбить даже стоящий на крыше российского минобороны ЗРПК «Панцирь». Но ракета этого комплекса значительно больше и имеет больше поражающих элементов, чем сам дрон.

Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что можно туда отправлять БПЛА, чтобы просто вызвать работу этого ЗРПК. Тогда большая часть боевой задачи уже будет выполнена.

«Работа ЗРПК «Панцирь» более опасна, чем работа самого БПЛА», – сказал Свитан.

«Панцирь» не заметил дрон, ведь мог быть просто не в автоматическом режиме, а в ручном. Или, например, не сработала система обнаружения.

«Эффективная площадь рассеяния БПЛА маленькая, как у воробья. Скорость тоже небольшая. «Панцирь» даже в автоматическом режиме мог не воспринять беспилотник как цель, и потому дрон смог выполнить боевое задание», – сказал военный эксперт.

К тому же, есть много препятствий от земли для локатора этого комплекса – дома. В основном, это железобетон.

«Надо быть полным идиотом, не разбираться, как работают такие комплексы, чтобы ставить его в железобетонные здания. У него светится все и вся – каждый дом и железобетонный столб в локаторе», – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Скорее всего, ЗРПК имеет очень слабую систему снятия помех, так что среди железобетонного города ничего не видит.

Не несколько, а целый рой

Беспилотники, которые «атаковали» столицу страны-агрессора, вероятнее всего, имели задачу именно разведки. Они были именно в том районе, где расположено много вражеских штабов – в частности, центры принятия решений, а также главное разведывательное управление России.

«БПЛА задачу выполнили, по меньшей мере, разведывательную. Прошли почти в центр города и никто толком не сбил», – сказал Свитан.

Те системы радиоэлектронной борьбы, о которых говорят россияне – обычные глушилки, которые как-то прикрывают объекты. Впрочем, они не стали реальной преградой.

«Направление БПЛА, локация их падения и выполнение боевого задания было в районе главного разведывательного управления генштаба российской армии», – отметил летчик-инструктор.

Поскольку беспилотники прошли в Москву, значит, их никто не заметил и не перехватил. Поэтому, вероятно, по этому же маршруту или рядом может пройти рой дронов.

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