Правила чайного этикета: как правильно пить этот напиток 25.07.2023, 14:08

1,656

Приглашение на чашечку чая подразумевает соблюдение традиций.

Большинство людей даже не задумываются о том, как правильно пить чай или как все подготовить к приходу гостей. Приглашение на чашечку чая подразумевает гостеприимство, соблюдение традиций и уважение к окружающим.

Если вас пригласили на чаепитие, то нужно соблюдать несколько правил, пишет obozrevatel.com.

На первый взгляд, чай – это только горячий напиток, который мы привыкли пить с утра или на вечерних посиделках вместе с семьей. Но чайный этикет подразумевает больше правил, чем просто заварить напиток и налить в чашку.

Не нужно наполнять стакан кипятком до краев. Оставьте немного места, чтобы было удобно размешивать сахар, молоко или другие специи.

Нельзя дуть на горячий чай или разбавлять его водой. Для того чтобы охладить напиток, необходимо бросить пару кубиков льда и через пару минут температура снизится.

Россыпной сахар необходимо класть в чай специальной маленькой ложкой, а для сахара кубиками существуют небольшие щипчики.

Пытаетесь размешивать сахар беззвучно, чтобы ложка не касалась стенок чашки и не создавала громкий звук, который будет всем мешать. Затем извлеките ложку и положите на блюдце. Главное не пейте чай из ложки, это выглядит некрасиво.

Лимон нужно класть в чай с помощью вилки. Его можно оставить в чашке или выдавить ложкой сок и положить на блюдце. Ломтики лимона нельзя есть в гостях.

Держите чашку за ушко, не продевая в него указательный палец и не оттопыривая мизинец. Также не поднимайте чашку вместе с блюдцем и ни в коем случае не хлебайте.

Если на губах есть помада или следы от еды, то перед тем, как пить чай, сначала вытрите рот салфеткой, чтобы не оставить следы на чашке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».