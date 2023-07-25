«Тогда почувствуешь вкус «союзного государства» 6 25.07.2023, 14:10

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Как белорусы реагируют на «вагнеровцев» в стране.

— Я как мама двух девочек-подростков с ужасом наблюдаю, как Беларусь населяют уголовники из «Вагнера», — пишет в редакцию сайта Charter97.org минчанка.

Моим дочкам — 11 и 13 лет. Они много посещают разных кружков (ведь в школе сейчас, кроме идеологии, ничего нет), поэтому интенсивно передвигаются по Минску.

Когда они были младше, то их обучению я полностью посвящала вторую половину дня. В прошлом году мы с мужем решили, что они уже достаточно взрослые и могут самостоятельно передвигаться на такси. Так для нашей семьи гораздо дешевле, чем возить своим автомобилем, да еще тратить половину рабочего дня. Поэтому я вызывала им такси, которые развозили их на занятия, а после везли домой.

В этом году я начинаю задумываться, как мне быть с моими дочерьми. Мне становится страшно их отпускать на курсы, ведь зимой рано темнеет. Это же стадо насильников, грабителей и убийц не будет ведь сидеть на одном месте, так как невозможно изменить свои привычки. Они расползутся по нашей стране, как тараканы и начнут творить свои темные дела.

Когда сейчас мне кто-то что-то пытается сказать про «союзное государство» с Россией, то я так и говорю: «Жди, придут к тебе грабители-«вагнеровцы» с кувалдой, тогда почувствуешь вкус «союзного государства».

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