В Беларуси начали «секретную» ликвидацию крупного финучреждения 1 25.07.2023, 14:33

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Организация была преемником «Абсолютбанка».

Акционеры кредитно-финансовой организации «ОптиКурс» — преемника закрытого чуть больше года назад «Абсолютбанка» — приняли решение о ее ликвидации. Об этом журналисту «Зеркала» как физлицу сообщили в контакт-центре учреждения.

Напомним, на 24 июля было назначено внеочередное собрание акционеров «ОптиКурса». Один из вопросов — ликвидация компании и прекращение банковской деятельности.

В контакт-центре компании 25 июля подтвердили, что принято решение о ее ликвидации.

— Компания не будет работать, — заявили в контакт-центре и подтвердили, что принято решение о ликвидации.

На вопрос, что теперь делать клиентам, у которых, к примеру, были кредиты, в контакт-центре ответили:

— Им должен был новый собственник позвонить и все рассказать. С кредитополучателями будут связывать и пояснять, какими способами они будут погашать средства.

При этом в контакт-центре не смогли ответить, кто является новым собственником, а также будет ли размещена на сайте компании информация для клиентов, как им действовать дальше (на момент выхода этого текста такая информация не была опубликована).

— Возможно, какая-то информация будет, — сказали в контакт-центре. — Это же не в один день, что закрылось и все исчезло. Если, к примеру, по текущим вкладам, то есть Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов. Значит, физические лица будут обращаться туда.

На уточняющий вопрос, были ли в «ОптиКурсе» вклады, в контакт-центре пояснили:

— Были текущие счета, было еще другое.

Ранее сообщалось, что в «ОптиКурсе» не были размещены депозиты населения и ИП.

Специалист подтвердила, что офисы, кассы и обменники компании закрыты.

5 июля «ОптиКурс» предупредил клиентов, что с этой даты погашение кредитов доступно только через ЕРИП, отделения «Белпочты» и безналичным платежом через другие банки. Также компания сообщила, что с 5 июля приостановила работу кассового центра в Минске на проспекте Независимости, 95 — это головной офис.

Ранее в конце июня стало известно, что небанковская кредитно-финансовая организация «ОптиКурс» закрыла все отделения по Беларуси, за исключением головного офиса, при этом список доступных клиентам операций в нем сократился.

Напомним, с 5 июля 2022 года «Абсолютбанк» сменил название и перестал быть банком. Вместо него появилась небанковская кредитно-финансовая организация «ОптиКурс». Это решение согласовано с Нацбанком. Новая компания могла оказывать некоторые банковские услуги.

Напомним, «Абсолютбанк» в 2021 году попал под санкции США.

Среди банков, которые за последние годы прекратили работу в Беларуси, — «Идея Банк», «Дельта банк (Беларусь)».

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