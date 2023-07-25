Бабы не нарожают 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.07.2023, 14:35

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Смешные люди засели в Кремле.

Смешные люди в российской власти! «Moscow Times» сообщает: подконтрольным СМИ запретили писать, что рождаемость в России на 24-й год путинской власти упала до уровня «лихого» ельцинского 99-го.

А что скрывать-то, когда глава думского оборонного комитета Картаполов откровенно объясняет расширение рамок призывного возраста с 18 до 30 лет тяжелой демографической ситуацией.

Если вы и дальше будете грести в армию всех подряд и продолжите СВО, к концу следующего путинского срока рождаемость упадет не то что до показателя военного 1943 года, как сейчас, но пробьет новое дно.

И никакие истерические призывы министра здравоохранения Мурашко к женщинам - рожать прямо со школьной скамьи - и угрозы запретить медикаментозные аборты, как и прерывание беременности в коммерческих клиниках, не помогут.

Все это, включая полный запрет абортов (1936-1955), наша страна уже проходила. Последствие – рост криминальных, подпольных абортов, женских смертей и никакого «взрывного роста» рождаемости, напротив резкое падение в годы войны и медленное восстановление после. А каким оно могло быть, когда спустя 14 лет после окончания ВОВ в РСФСР, по переписи 1959 года, на 1000 женщин приходилось 615 мужчин?

Путин и его компания со всеми их мобилизациями, явными и тайными, расширением призыва и страшилками «ни шагу» из страны после появления повестки в реестре, ведет к тому же самому.

Лучшее средство для повышения рождаемости – мир и достаток населения. А не «спецоперации» и затягивание поясов.

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