«Мининформации стоит понять, чтобы Солнце заслонить - ушей ослиных мало» 25.07.2023, 14:40

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Лукашисты боятся даже интернет-библиотек белорусской литературы.

Читатель сайта Charter97.org из Бреста Даниил в письме в редакцию остро высказался о блокировке лукашистами белорусской электронной библиотеки kamunikat.org:

- Такие новости вызывают не только привычное возмущение, но и чрезвычайное удивление. Можно понять, почему лукашисты все время пребывания у власти боролись с независимыми медиа, источниками правдивой информации.

Все бумажные издания запретили, а электронные - заблокировали. Так что, может, читатели «Новага часу» побежали выписывать «Совбелию»? Или читатели «Хартии-97» полезли искать новости на БелТА? Как бы не так, они изучили инструкцию, как пользоваться VPN!

Ликвидировали лукашисты несколько частных издательств, которые издавали книги по-белорусски. И что, поклонники Ольгерда Бахаревича побежали в магазины «Белкниги» за собранием произведений назначенного «народным писателем» Чергинца? Нет! Кто за границей, тот имеет возможность покупать бумажные издания там, а кто в Беларуси – перешел на электронный вариант.

Заблокировали интернет-библиотеку? Не беда, уже почти все знают, как обойти блокировку! По поводу напрасного дерганья пособников Луки из Министерства информатики, вспоминается классическая басня Кондрата Крапивы «Сова, Осел и Солнце».

По сюжету хищная Сова (читай - Лука) не успела до рассвета вернуться в свое темное дупло. Преданный Осел (Министерство информации) пытается затмить ушами яркое Солнце (независимые СМИ). Результат предсказуем. Басню следует всем перечитать, а мораль процитировать:

«I вось Аслу нарэшцо ясна стала:

Каб Сонца засланіць — вушэй асліных мала.

Вось гэту праўду едкіх слоў

Нясу, абураны, я на фашысцкіх соў

I іх заступнікаў — аслоў».

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