Белорусам рассылают «письма счастья» с новым налогом
- 25.07.2023, 14:56
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Сумма сбора может значительно вырасти.
Владельцам квартир в Беларуси стали приходить извещения о налоге на недвижимость. Министерство по налогам и сборам присылает бумажные письма, но читатели Tochka.by подсказали, что сумму можно узнать и онлайн – в системе расчета ЕРИП.
В МНС объяснили, что налог зависит от расчетной стоимости квадратного метра и площади квартиры.
Как рассчитывают налог на квартиру
Ставка налога – 0,1%, поэтому формула подсчета выглядит так: налог на недвижимость за квартиру = площадь квартиры расчетная стоимость 1 м² 0,1%.
На 2022 год расчетная стоимость 1 м² составляет 810 рублей. Для примера возьмем однушку площадью 42 м². За такую квартиру налог за год выходит Br34,02.
Он платится в два этапа: авансовый платеж – до 15 ноября 2022-го, доплата – до 15 ноября 2023-го.
Чтобы добраться до платежа в ЕРИП, нужно выбрать пункты «налоги, ваш город или район, инспекция Министерства по налогам и сборам по месту регистрации физлица, на которое зарегистрирована квартира, налог на недвижимость, учетный номер налогоплательщика». Последний можно уточнить на сайте налогового ведомства.
Когда повысят налог
Расчетная стоимость квадратного метра изменилась с 2023 года. Она повысилась на 10-11%, для Минска – с Br810 до Br900, сообщили в ведомстве.
Соответственно, и налог на квартиру за 2023 год повысится. За ту же однушку он будет Br37,8.