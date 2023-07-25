Белорусам рассылают «письма счастья» с новым налогом 25.07.2023, 14:56

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Сумма сбора может значительно вырасти.

Владельцам квартир в Беларуси стали приходить извещения о налоге на недвижимость. Министерство по налогам и сборам присылает бумажные письма, но читатели Tochka.by подсказали, что сумму можно узнать и онлайн – в системе расчета ЕРИП.

В МНС объяснили, что налог зависит от расчетной стоимости квадратного метра и площади квартиры.

Как рассчитывают налог на квартиру

Ставка налога – 0,1%, поэтому формула подсчета выглядит так: налог на недвижимость за квартиру = площадь квартиры расчетная стоимость 1 м² 0,1%.

На 2022 год расчетная стоимость 1 м² составляет 810 рублей. Для примера возьмем однушку площадью 42 м². За такую квартиру налог за год выходит Br34,02.

Он платится в два этапа: авансовый платеж – до 15 ноября 2022-го, доплата – до 15 ноября 2023-го.

Чтобы добраться до платежа в ЕРИП, нужно выбрать пункты «налоги, ваш город или район, инспекция Министерства по налогам и сборам по месту регистрации физлица, на которое зарегистрирована квартира, налог на недвижимость, учетный номер налогоплательщика». Последний можно уточнить на сайте налогового ведомства.

Когда повысят налог

Расчетная стоимость квадратного метра изменилась с 2023 года. Она повысилась на 10-11%, для Минска – с Br810 до Br900, сообщили в ведомстве.

Соответственно, и налог на квартиру за 2023 год повысится. За ту же однушку он будет Br37,8.

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