Шойгу отправили в Северную Корею 25.07.2023, 15:01

2,708

Сергей Шойгу

Договариваться о военном сотрудничестве.

Министр обороны России Сергей Шойгу отправится в КНДР во главе делегации для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — заявили в ведомстве. Это первый визит Шойгу в КНДР.

В пресс-релизе северокорейского агентства ЦТАК говорится, что визит российской военной делегации «послужит важным моментом в поднятии и развитии традиционных отношений» стран. Мероприятие также посетят представители Китая.

Северную Корею неоднократно обвиняли в поставках оружия Москве в обход резолюции Совета Безопасности ООН. В ноябре прошлого года координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР отправляла боеприпасы в Россию под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Он уточнил, что их конечным получателем стала ЧВК «Вагнер», пишет The Moscow Times.

По данным американской разведки, объем поставок оказался не настолько велик, чтобы серьезно повлиять на ход военных действий, однако у США вызвало беспокойство само его наличие. Агентство Bloomberg отмечало, что даже небольшие объемы оружия из КНДР способны оживить экономику режима Ким Чен Ына.

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора отверг эти обвинения. Он пояснил, что Северная Корея сама находится в предвоенной ситуации и Россия не нуждается в ее военных поставках.

КНДР стала третьей страной после России и Сирии, признающей «ДНР» и «ЛНР». Пхеньян даже собирался отправить своих строителей восстанавливать города на оккупированных территориях Украины. Вице-премьер Марат Хуснуллин в августе 2022 года выражал готовность рассмотреть предложение северокорейских строителей. Однако такое сотрудничество тоже нарушает установленные ООН ограничения. Введенные в 2017 году санкции предписывали всем признанным организацией государствам выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов. Так ООН ограничила возможности Пхеньяна по получению валюты из-за рубежа: до 2017 года режим Ким Чен Ына ежегодно получал до $500 млн таким способом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».