Раскопки Антикитерского корабля: археологи сделали новые невероятные открытия 25.07.2023, 15:08

иллюстрационное фото

Антикитерский корабль снова приобрел популярность благодаря его изображению в фильме об Индиане Джонсе.

В течение года исследователи достигли значительных успехов в разгадке тонкостей структуры, стратиграфии, самого затонувшего корабля и его ценного груза. Более того, они тщательно задокументировали ранее неисследованные регионы, предлагая более четкое и лучшее понимание этого легендарного судна, пишет Phys.org (перевод - «Фокус»).

Экспедиция, длившаяся с 19 мая по 18 июня 2023 года, проходила под руководством доктора Анжелики Г. Симози и профессора Лоренца Баумера из Женевского университета (UNIGE). Эта работа является частью более широкой пятилетней исследовательской программы UNIGE (2021-2025 гг.), главная цель которой пролить свет на обстоятельства гибели корабля, включая его сохранность, местонахождение, маршрут и груз.

Фото: ESAG-UNIGE | Команда международных археологов, водолазов, инженеров, физиков и естествоиспытателей старательно проводит раскопки этого известного места

Открытия, сделанные во время раскопок этого сезона, имеют решающее значение для составления целостного нарратива об этом трагическом историческом событии.

Чтобы обеспечить тщательное документирование, ход раскопок фиксировали с помощью дистанционно управляемых дронов и цифровых изображений, сделанных водолазами. Затем данные ежедневно обрабатывали с помощью передового программного обеспечения для 3D-моделирования, что позволило получить очень подробную визуализацию и анализ места раскопок.

Кроме того, все археологические находки тщательно документировали и постоянно интегрировали в Географическую информационную систему (ГИС) для облегчения анализа их пространственного и временного распределения.

База данных проекта охватывает все известные данные о кораблекрушении, начиная с первых раскопок, проведенных в 1900-1901 годах. Такой целостный подход позволяет провести тщательный и всесторонний анализ, включающий всю ранее собранную информацию.

Раскопки прежде всего сосредоточены на восточном краю места кораблекрушения, где в прошлом году после удаления крупных природных валунов обнаружили части монументальных мраморных статуй.

В этом сезоне команда сделала еще одно удивительное открытие — скелетные останки по меньшей мере еще одного человека, несчастной жертвы этой катастрофического кораблекрушения.

Кроме человеческих останков, на этом месте нашли различные артефакты, характерные для кораблекрушения, в частности фрагменты мраморных статуй, глиняной посуды, стеклянных изделий, а также медные, свинцовые и деревянные элементы конструкции корабля.

Интересно, что один из мраморных фрагментов, похоже, принадлежит к бороде головы Геракла, которую ранее раскопали во время экспедиции 2022 года. Эти находки подтверждают культурную и художественную значимость затонувшего корабля.

Антикитерский корабль, датируемый первой половиной 1 века до н. э., является самой большой античной находкой, когда-либо обнаруженной в Греции. Случайно найденный у берегов острова Антикитера в 1900 году, он побудил к дальнейшим раскопкам под руководством командора Кусто в 1970-х годах, а затем — греческих археологов с 2012 по 2020 год.

С 2021 года проект курирует Женевский университет в сотрудничестве со Швейцарской археологической школой в Греции.

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