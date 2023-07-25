Затравленный Песков
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 25.07.2023, 15:17
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В Кремле пытаются прикрыть бегство Путина.
Очередной пример снятия ответственности с «великого геополитика» показал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Затравленный вопросами о позиции Путина в вопросе повышения призывного возраста, Песков сообщил: «Все объяснения уже дали профильные ведомства. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Миноброны, и мы на нее ориентируемся».
Страной управляет эксперты Минобороны. Путин ни при чем? Это Минобороны с его «экспертной точкой зрения» спланировало спецоперацию? Снова они «эксперты»?
У Минобороны своя точка зрения, но разве общество – слуга Минобороны? Призыв в армию не нужен вообще, его следует отменить полностью. Чтобы люди учились, работали и не висела над ними подневольная службы в армии с перспективой погибнуть в путинской спецоперации.
Да, и стоит заметить, что списать ответственность Путина на экспертов Минобороны не получится. Великий геополитик отвечает за все. Сам сказал. За все, что натворил он сам и его подчиненные.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»