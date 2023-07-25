Затравленный Песков Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

25.07.2023, 15:17

1,412

Дмитрий Песков

Фото: EPA

В Кремле пытаются прикрыть бегство Путина.

Очередной пример снятия ответственности с «великого геополитика» показал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Затравленный вопросами о позиции Путина в вопросе повышения призывного возраста, Песков сообщил: «Все объяснения уже дали профильные ведомства. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Миноброны, и мы на нее ориентируемся».

Страной управляет эксперты Минобороны. Путин ни при чем? Это Минобороны с его «экспертной точкой зрения» спланировало спецоперацию? Снова они «эксперты»?

У Минобороны своя точка зрения, но разве общество – слуга Минобороны? Призыв в армию не нужен вообще, его следует отменить полностью. Чтобы люди учились, работали и не висела над ними подневольная службы в армии с перспективой погибнуть в путинской спецоперации.

Да, и стоит заметить, что списать ответственность Путина на экспертов Минобороны не получится. Великий геополитик отвечает за все. Сам сказал. За все, что натворил он сам и его подчиненные.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».