У мошенников появилась новая уловка 25.07.2023, 15:22

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Белорусам нужно быть начеку.

Сначала мошенник пытается познакомиться под видом девушки. Потом приглашает в кальянную и скидывает ссылку для оплаты. Оказывается, заведение нужно бронировать заранее. В итоге парни ведутся на уловку и теряют деньги, отмечает «Онлайнер».

Как правило, все развивается по стандартному сценарию. Злоумышленник использует фотографии привлекательных девушек и общается якобы от их имени с потенциальной жертвой. Диалог строится как при типичных знакомствах, через пару дней все сводится к планированию личной встречи.

Заведение выбирает, конечно же, мошенник — теперь принято идти не в театр, а в кальянную. Попасть туда якобы сложно, поэтому нужно прямо сейчас забронировать место. Парням прилетают ссылки для оплаты. Уже на этом этапе стоит насторожиться, предупреждают в УВД Брестского облисполкома, и внимательно проверить подлинность ссылки.

Это фишинг. Перейдя по ссылке, люди вводят реквизиты карточки и теряют свои деньги.

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