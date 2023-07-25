У мошенников появилась новая уловка
- 25.07.2023, 15:22
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Белорусам нужно быть начеку.
Сначала мошенник пытается познакомиться под видом девушки. Потом приглашает в кальянную и скидывает ссылку для оплаты. Оказывается, заведение нужно бронировать заранее. В итоге парни ведутся на уловку и теряют деньги, отмечает «Онлайнер».
Как правило, все развивается по стандартному сценарию. Злоумышленник использует фотографии привлекательных девушек и общается якобы от их имени с потенциальной жертвой. Диалог строится как при типичных знакомствах, через пару дней все сводится к планированию личной встречи.
Заведение выбирает, конечно же, мошенник — теперь принято идти не в театр, а в кальянную. Попасть туда якобы сложно, поэтому нужно прямо сейчас забронировать место. Парням прилетают ссылки для оплаты. Уже на этом этапе стоит насторожиться, предупреждают в УВД Брестского облисполкома, и внимательно проверить подлинность ссылки.
Это фишинг. Перейдя по ссылке, люди вводят реквизиты карточки и теряют свои деньги.