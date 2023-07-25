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На военной базе в Зябровке заметили российских артиллеристов

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  • 25.07.2023, 15:31
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На военной базе в Зябровке заметили российских артиллеристов

На границе Беларуси с Украиной внезапно появились буряты с «опознавательными знаками».

Житель одного из населенных пунктов, расположенного около военной базы в Зябровке, сообщил «Флагштоку», что на российских военных появились опознавательные знаки:

«Раньше они [российские военные] были без «опознавалок». Теперь у всех аэродромных офицеров даже фамилии написаны и шевроны артиллерийские. Какие-то буряты, и фамилии бурятские. Солдаты, одетые абы-как, также похожи на бурятов».

Собеседник не заметил прибытия новой техники на аэродром. Он предполагает, что артиллеристы занимаются обслуживание ранее привезенного на аэродром ракетного оборудования.

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