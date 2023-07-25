«Там я встретился с бабушкой бизнесвумен, у которой была одна из первых Tesla» 4 25.07.2023, 15:55

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Как белорус начал зарабатывать на криптовалютах.

Константин Костюченко – серийный предприниматель, запускал несколько бизнесов, прошел с ними привычные для белорусских реалий девальвации, убытки и продажу, тем не менее не отчаялся и нашел нишу в криптовалютах, которая смогла обеспечить ему безбедную жизнь и финансовый запас для детей. Он не верит в быстрые способы обогащения в крипте, сотни процентов доходности в месяц и другие обещания «трейдеров», инфоконсультантов и советчиков. Как на самом деле работает криптоиндустрия, где есть деньги и сколько можно заработать на этом, читайте в материале myfin.by.

Предложил боссу заработать $100 тыс., но он не захотел делиться

– После университета я работал руководителем отдела маркетинга «Торговый Мир Кольцо», авторынок Малиновка. Там я придумал, как можно зарабатывать $100 тыс. с рекламы на авторынке. Пришел с подготовленным проектом к гендиректору, рассказал концепцию, показал, как заработать эти деньги, и попросил за реализацию 10% от этих $100 тыс.

Он ответил, что $100 тыс. – это, конечно, хорошо, но 10% отдать не может, так как это слишком много.

Тогда я и задумался: какой смысл в такой работе – зарабатывать деньги кому-то, а себе не зарабатывать. Я начал искать еще не занятую нишу для запуска собственного бизнеса. Это оказались брендовые мужские аксессуары: браслеты, подвески, запонки и пр. Первая закупленная партия товаров была небольшой, примерно на $3000-4000. Но распродалась она меньше чем за 2 недели с наценкой в 300%.

85% денег в розничном бизнесе делается на женщинах

– Бизнес постепенно рос, мы нашли официальных поставщиков из России, создали сеть магазинов под брендом Majeur. Наши новые поставщики посоветовали обратить внимание на женские аксессуары, так как мужские дают примерно 15% всех продаж, а женские 85%. И как только мы открыли женскую витрину с аксессуарами, поняли, что деньги в этом бизнесе делаются именно на женщинах.

Дальше мы все плотнее общались с поставщиками, изучали рынок и пришли к выводу, что еще больше доходность можно получить на торговле женскими часами и ювелирными украшениями. Однако для роста в этот сегмент нужны были значительные инвестиции. Я занялся их поисками.

Как получить инвестиции в $300 тыс. за одну презентацию

– Тогда в Минске действовало «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН», через них мне удалось привлечь $300 тыс. в обмен на долю 30% в ювелирной компании ORO.

Привлечь эти инвестиции было крайне сложно, весь путь от начала поисков до момента подписания договора занял около 6 месяцев. Основная проблема в том, что куда бы ты ни посылал свой инвестпроект, его везде игнорируют. В итоге мне это все надоело, я вышел на личного помощника одного из бизнес-ангелов, написал ей. Оказалось, что как раз на следующее утро в сообществе готовилась презентация инвестпроектов. Мне было предложено подготовить презентацию и выступить. Что я и сделал.

В итоге удалось получить деньги от двух инвесторов на нужную сумму. А с одним из инвесторов, Виктором Подгайским, завязались теплые дружеские отношения, он не раз помогал ценными советами в бизнесе.

Девальвация и продажа бизнеса

– Компания быстро росла после свежих инвестиционных вливаний, были серьезные планы на развитие и расширение сети магазинов. Однако 1 января 2009 г. все белорусы проснулись с девальвированным на 20% рублем. Этот момент стал для компании роковым. Дело в том, что все обязательства по поставщикам у нас сохранялись в долларах США, а выручка приходила в белорусских рублях.

В итоге сеть пришлось продать, чтобы расплатиться по долгам и выйти из бизнеса. Причем денег не хватило, еще примерно 2 года выплачивал долги из личных средств.

После продажи сети нужно было что-то делать дальше, поэтому довольно быстро у нас с Виктором Подгайским появилась идея открытия первого в СНГ масштабного производства жидкостей для вейпинга. Довольно быстро удалось наладить производство и сбыт, достичь существенных результатов: наша продукция продавалась по 50 тыс. банок с жидкостями для вейпинга ежемесячно.

Однако через пару лет пришло понимание, что этот бизнес неэкологичный. Когда мой сын стал парить, я задумался о том, что занимаюсь чем-то неправильным. Об этом и сообщил своему бизнес-партнеру с просьбой о выходе из проекта. Он поддержал мое решение, и со временем бизнес был продан.

Случайное знакомство с криптовалютами

– В одном из наших московских офисов по соседству сидели энергичные молодые ребята, которые занимались каким-то бизнесом. И, как это часто бывает, знакомишься с соседями, общаешься, узнаешь какие-то интересные бизнес-возможности. Они тогда плотно работали с криптовалютами. Тогда я впервые узнал, что это, и заинтересовался.

Следующее поворотное событие – я оказался с деловой поездкой в США, там нужно было решить несколько вопросов с нашими поставщиками ароматизаторов для вейпинга. И там я встретился с бабушкой бизнесвумен, у которой была одна из первых Tesla. Мы разговорились, и она рассказала, что купила 20 тыс. биткоинов по просьбе внука, чтобы отложить их как наследство. Причем внук ее на тот момент работал в Google на менеджерской позиции.

Тогда я задумался, что внук ее явно не глупый человек, работает в Google, посоветовал бабушке купить каких-то непонятных биткоинов. И стал искать больше информации об этом, погружаться в тему.

Первое ICO на $2 млн

– На тот момент, 2017 год, был пик популярности ICO (аналог IPO с выпуском криптомонет под бизнес-проекты). И мы с партнерами тоже решили выйти на ICO, собрать инвестиции для расширения производства вейпинга. Мы потратили все лето на подготовку документации, разработку технологии, инвестпроекта и все прочего для ICO с расчетом выхода на китайский рынок. И перед самым релизом Китай вводит запрет на проведение ICO в стране.

Мы попытались быстро переориентироваться на европейский рынок, проводим листинг на местных площадках, но не можем запустить рекламную кампанию, потому что все площадки выдают бан на рекламу продукции, связанной с вейпингом: YouTube, Facebook, Instagram и другие. В итоге вместо запланированных $2 млн мы собираем только $20 тыс. Все собранные деньги вернули, так как цель по инвестициям не была достигнута.

Однако за время этого ICO я получил огромный опыт работы в сфере криптовалют, познакомился с десятками профессионалов и бизнесменов из этой сферы, узнал способы заработка на криптовалютах.

В трейдинге зарабатывают единицы, все остальное – сказки

– В итоге я перепробовал практически все варианты и возможности работы с криптой: трейдил сам на биржах, покупал разные портфели потенциально перспективных монет, вкладывался в криптостартапы, занимался арбитражем, покупал за свои деньги разные обучающие курсы, стратегии и ботов.

Для себя я выделил две работающие стратегии, которые позволяют действительно заработать на криптовалютах:

первая – вы просто покупаете известный криптоактив и ждете роста его цены (холд);

вторая – вы работаете с инструментами на бирже: даете бирже деньги в долг, используете бинарные опционы, используете ботов в торговле.

Все остальные варианты, включая торговлю фьючерсами на бирже, – это пустая трата денег. Например, статистика Forex показывает, что 80% людей, торгующих фьючерсами, теряют все деньги, а 20% выводят меньше 79% вложенных средств. В крипте эти показатели еще хуже. Зарабатывают единицы.

Я не верю тем, кто рассказывает, что он заработал в трейдинге большой капитал. Объясню почему. Ты можешь заработать условно $1000 c $50 на короткой дистанции. Потому что твой риск потерь – это всего $50. Но, когда речь идет о депозите в $10-50 тыс., заработать в 20 раз больше – значит использовать максимально рисковые инструменты.

В трейдинге есть негласное правило соблюдения умеренного риска – не заходить в одну сделку более чем на 1% от депозита. Если ты нарушаешь это правило, резко вырастают шансы потерять все эти деньги.

Сейчас на рынке обучения трейдингу очень много сомнительных предложений, которые обещают научить зарабатывать по 20% в месяц. Чаще всего это простое пересказывание учебников по трейдингу. Да и исходя из простой логики, если человек знает, как зарабатывать на капитале 20% в месяц, он не стал бы заниматься обучением.

Например, есть компания XTX Marketing, она предлагает для продажи торговых ботов, которые отслеживают тысячи индикаторов. Этих ботов компания сдает в аренду крупным инвестиционным фондам. Стоимость аренды стартует от миллиона долларов и выше. Использование таких инструментов, конечно, позволяет хорошо зарабатывать, однако простое сопоставление нескольких графиков и индикаторов, которым пользуется абсолютное большинство трейдеров, вряд ли даст достоверный прогноз.

Другой пример. Я подписан на платную аналитику от топовых трейдинговых команд со всего мира, она стоит чуть меньше $2000 в месяц. Ежедневно в ней дается итоговый прогноз на основе ожиданий этих команд. И в этом прогнозе никогда нет единого мнения. Часть команд склоняются к одному движению рынка, другая часть – к противоположному. О чем это говорит? Они все смотрят графики, изучают аналитику, но у всех разное мнение. Фактически это превращается в игру «угадай мелодию».

На чем можно заработать 2-3% в месяц

– Когда я это понял, то решил работать по принципу «продавать игровые автоматы в казино, а не играть в нем самому». Такая стратегия мне позволяет зарабатывать 2-3% в месяц и не париться по поводу движений рынка.

Биржам нужна ликвидность, которую они предоставляют трейдерам для торговли с кредитными плечами, а также поддерживают конвертацию криптовалют в фиат и наоборот. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в последнее время пристально следит за тем, чтобы биржи использовали реальную ликвидность, а не выпускали виртуальные активы без обеспечения. Поэтому биржи готовы брать взаймы вашу криптовалюту на короткие сроки под хорошие проценты.

И ключевое отличие этой схемы от банковских депозитов в том, что биржа выплачивает проценты сразу, а не когда приходит срок забирать депозит.

Что делать, когда криптовалюта обваливается в цене

– Я придерживаюсь умеренно рисковой стратегии инвестирования. Во-первых, никогда не покупаю криптовалюту одним ордером. Делаю это минимум тремя ордерами, постоянно усредняясь (Усреднение – это уменьшение средней цены позиции путем докупки криптовалюты по меньшей цене. То есть, если после покупки криптовалюты ее цена снижается, докупка актива снижает среднюю цену всей позиции).

Во-вторых, на заработанные деньги докупаю перспективные, на мой взгляд, монеты биржи, DeFi-проекты, web 3.0 и т.д. И в каждой такой группе есть 5-7 монет, которые подходят под мои критерии перспективности. Потом просто жду, когда они вырастут в цене. Итого в портфеле у меня лежат около 100 разных монет, по которым я рассчитываю получить когда-то многократную прибыль.

В-третьих, когда рынок падает, я начинаю скупать основные криптовалюты (биткоин или эфир) по двойной инвестиции. Суть в том, что тебе продают криптовалюту по определенной цене с обязательством перечислить ее через день, два или десять с прибавкой на определенный процент доходности. В дальнейшем я либо продаю этот актив дороже, чем купил, либо просто получаю процент по нему за время ожидания.

Еще один инструмент на падающем рынке – брать у биржи средства под залог криптовалюты. Например, когда падал биткоин, я под залог имеющихся биткоинов получал у биржи деньги под 5% годовых и снова покупал подешевевший биткоин. Когда он отрастал в цене, я продавал его, гасил займ и зарабатывал.

Какие биржи надежные

– Я пользуюсь несколькими международными площадками. При этом знаю, что у нас действует несколько белорусских площадок. Но у них пока нет большого выбора инструментов работы с нужными мне криптовалютами, так как они только недавно вышли на рынок. Причем даже крупные биржи не застрахованы от проблем. Я состою в платном криптосообществе, где слухи о проблемах с какими-либо биржами распространяются мгновенно. И при угрозе я быстро могу вывести средства с такой биржи.

Почему начал обучать людей

– Как я говорил ранее, доходность по капиталу ежемесячно составляет 2-3%. Это не очень много. Поэтому, чтобы больше зарабатывать, я создал свой курс по обучению инвестициям в криптовалютах. Во-вторых, это возможность познакомиться с новыми людьми в крипте, завести деловые связи. В-третьих, мне интересно общение с людьми, которые хотят себя найти в криптовалютах.

Какие перспективы криптовалют в Беларуси

– Этот вопрос не мне нужно задавать, могу только высказать личное мнение. Я вижу, что пока государство делает шаги в сторону легализации криптовалют в стране: у нас появляются легальные криптообменники, биржи, продлены налоговые льготы.

Банки в этом направлении тоже делают осторожные шаги: например, BelSwiss выпустил криптовалютную карту, другие банки сотрудничают с криптообменниками и криптобиржами. Главная проблема в том, что банки опасаются попадания в оборот «грязных» денег. Отсюда и обязательные проверки KYC, привязка аккаунтов к паспортным данным и другие меры безопасности.

На мой взгляд, нам сильно не хватает бытовой финансовой грамотности. Например, какой-то курс в университетах или школах, чтобы люди могли понимать, что такое финансовые риски, какой уровень доходности нормальный, а какой сигнализирует всеми силами, что вас пытаются развести.

Чего ждать от крипторынка

– Рынок становится с каждым годом все более цивилизованным: появляются новые регулирующие правила, уменьшается количество скама и мошенников. Очевидно, что и доходность на этом рынке будет уменьшаться, стремясь к средней доходности любого другого финансового рынка. По данным индекса S&P 500 средняя доходность фондового рынка составляет около 10% в год за последнее столетие. В некоторые годы рынок растет, в другие годы он может упасть. Все истории внезапного обогащения в тысячи раз на ровном месте, по сути, никакого положительного эффекта для экономики не имеют.

Хотелось бы, чтобы люди понимали, что большие проценты доходности всегда равно большим потерям. И другой важный момент: большие деньги всегда начинаются с маленьких. Если вы следуете своей стратегии заработка с умеренной доходностью, то уже через 3-5 лет можно увеличить капитал в 2-4 раза.

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