Прослужат долгие годы: названы лучшие дешевые кроссоверы из США 25.07.2023, 16:07

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Эксперты рекомендуют эти модели к покупке.

Украинцы активно импортируют подержанные кроссоверы из США. Эксперты назвали 10 дешевых моделей, на которые стоит обратить внимание.

Об этом рассказали на сайте Atlantic Express Ukraine.

По словам экспертов, эти 10 моделей смогут прослужить еще долгие годы. Они редко выходят из строя и доставляют мало проблем своим владельцам.

Среди отобранных машин есть не только американские авто, но и японские и корейские.

ТОП-10 подержанных кроссоверов из США до $10 000:

10. Jeep Renegade

Jeep Renegade является практичным компактным кроссовером для города. Модель имеет богатое оснащение, а в версии Trailhawk отлично справляется с бездорожьем.

9. Buick Encore

Buick Encore разделяет платформу с европейским Opel Mokka. Благодаря этому владельцы кроссовера не будут испытывать трудности с поиском запчастей.

8. Ford Escape

Ford Escape предлагает практичный интерьер и большой багажник. Модель также отличается приятной управляемостью и комфортной подвеской.

7. Chevrolet Trax

Chevrolet Trax имеет высокий уровень безопасности. Еще одной особенностью кроссовера является его надежность и просторный интерьер.

6. Mazda CX-3

Одним из главных достоинств Mazda CX-3 является отточенная управляемость. Этот кроссовер также предлагает комфортный интерьер и высокий уровень безопасности.

5. Kia Soul

Kia Soul давно зарекомендовала себя как отличный городской автомобиль. Этот кроссовер имеет высокий уровень надежности и недорогой в обслуживании.

4. Honda HR-V

У Honda HR-V есть просторный интерьер и приятная управляемость. Еще одним плюсом модели является низкий расход топлива.

3. Ford EcoSport

Ford EcoSport имеет множество преимуществ. Главными из них является приятная управляемость и низкий расход топлива.

2. Mitsubishi Outlander Sport

В отличие от своего «старшего брата» Mitsubishi Outlander Sport имеет более отточенную управляемость. Также кроссовер выделяется низким расходом топлива.

1. Subaru Crosstrek/XV

Subaru Crosstrek так же хорош на бездорожье, как и в городе. Это практичный кроссовер с богатым оснащением и полным приводом.

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