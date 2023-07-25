Олимпийский призер из Украины: Лукашенко и силовики — это рэкетирская группа, захватившая власть 25.07.2023, 16:25

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Станислав Горуна

Станислав Горуна — о Беларуси, войне и коррупции.

Станислав Горуна — очень известный каратист из Украины. Он бронзовый призер Олимпиады в Токио, а также обладатель россыпи наград с иных топ-турниров. Например, уроженец Львова выиграл чемпионат Европы-2021 и был бронзовым медалистом чемпионата мира-2014 (речь о личных выступлениях). Интересы Горуны выходят далеко за рамки спорта, а в будущем он хотел бы стать президентом Украины, о чем рассуждает спокойно и уверенно. Мы поговорили о войне, белорусах, коррупции и Европейских играх в Минске, пишет «Зеркало».

«Бизнес», помощь, пенсия

— К войне привыкаешь?

— Можно лишь в какой-то степени адаптироваться. Это критическая ситуация и новая реальность, в которой мы живем. Время, когда вместо развития страны и личностного роста голова болит совсем о другом. А так обстановка зависит от конкретного региона. Сами знаете: где-то ведутся боевые действия, где-то люди регулярно прячутся в бомбоубежищах, где-то относительно спокойно. Есть украинцы, у которых ничего не изменилось, но много тех, кто потерял все: здоровье, родных и близких, дома. Знаю, в начале войны были ситуации, когда некоторые под видом волонтерства воровали гуманитарную помощь, которая шла из-за границы. Совесть позволяла им наживаться на горе других украинцев. По-прежнему есть чиновники на местах, которые крадут бюджетные средства, выделенные на армию. Поэтому все относительно.

— В вашем родном Львове, по рассказам самих украинцев, с начала войны задирали цены на квартиры.

— Слышал о подобных случаях. Конечно, осуждаю такой «бизнес». Но это единичные примеры на общем фоне, за которые ухватились и раздули скандал. Всегда обращают больше внимания на идиотов, которые решил обогатиться, чем на тех, кто принимал людей бесплатно. Абсолютное большинство помогало украинцам, которые бежали из других регионов. Я тоже это делал.

— Постоянные тренировки, занятия спортом пригодились в нынешней ситуации?

— Да. Ведь соревнования, конкуренция с детства приучают к преодолению страхов, трудностей. Закладывается стрессоустойчивость и понимание, что надо контролировать себя. Все эти качества, которые мне привил спорт, сильно помогают. Они особенно пригодились в первые месяцы войны, когда не знал, что делать, в каком направлении двигаться.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Продолжаю с друзьями из федерации каратэ в рамках специального фонда собирать средства на нужды ВСУ (год назад Горуна говорил, что удалось собрать около 80 тысяч долларов, вырученных в том числе от продажи его олимпийской медали. — Прим. ред.). А так тренируюсь — карьеру еще не завершил. Но в силу разных причин соревновательный график менее интенсивный, чем раньше. Возможно, нынешний год будет для меня последним в каратэ и уйду на спортивную пенсию (спортсмену 34 года. — Прим. ред.). В октябре будет чемпионат мира, а там посмотрим.

Позиция, мобилизованные, рэкет

— Поддерживают ли Украину каратисты из других стран? Встречали, может, тех, для кого не все однозначно?

— В Европе, несмотря на российскую пропаганду, в основном отлично понимают, что к чему. Люди адекватно воспринимают ситуацию и солидарны с Украиной. Те, кто думает иначе, наверняка молчат, зная, что их позиция непопулярна. Что касается Южной Америки, Африки, то там не особо в курсе войны. А некоторые вообще считают, что боевые действия уже закончились. Сталкивался с подобными ситуациями. Поэтому обязанность украинцев, в том числе спортсменов — напоминать миру, что война продолжается, оккупанты по-прежнему бомбят нашу страну и убивают обычных граждан.

— Вы говорили в 2019-м, побывав на семинаре в России, что люди в Томске не были в курсе боевых действий на Донбассе. Сейчас тоже, думаете, не знают?

— Знают. Но им же иначе преподносят информацию — как это выгодно российской власти. Мол, Львов или Киев бомбят сами же украинцы, нанося удары по жилым кварталам. И население верит в подобную чушь! Знаете, хороших россиян для меня нет. Единицы из 140 миллионов человек выступили против войны. Это капля в море. По самым разным исследованиям, большинство россиян поддерживает действия своей власти. Люди у них мобилизовываются сотнями, тысячами — нет бунтарских настроений. И процесс продолжается — можно сказать, они все против нас.

— А как относитесь к белорусам?

— Мы видели еще по революции после фейковых выборов в 2020 году, что народ против Лукашенко. Силовики и те, кто финансирует режим — их меньшинство. Это просто рэкетирская группа, которая захватила власть на государственном уровне.

Беженцы, бойкот, агрессия

— Что думаете о возможном допуске россиян и белорусов на Олимпиаду под нейтральным флагом?

— Россиян я бы не допускал в принципе к международным стартам. Иначе пропаганда начнет использовать их любой успех. Мол, снова показали силу. Да и в любом случае все знают, откуда тот или иной спортсмен. Вот если человек отказался от российского паспорта, уехал из страны и получил статус беженца — тогда другое дело. С белорусами так же. На официальном уровне режим Лукашенко поддерживает Россию. Поэтому исключений для атлетов из этой страны не должно быть. У всего есть цена. Невозможность белорусов выступать на Олимпиаде, в том числе тех, кто против войны — точно не худший вариант для них.

— Надо ли украинцам бойкотировать соревнования, где есть россияне и белорусы?

— Сложно сказать. Когда украинец выигрывает — это позитивный сигнал. Можно делать что угодно. Но реально и проиграть, что будет на руку представителям стран-агрессоров. Но мне тяжело обобщать в данном случае. У каждого свое видение ситуации. Я бы, скорее, бойкотировал не сами соревнования, куда заявили россиян и белорусов, а именно очные поединки против этих спортсменов.

— Если бы каратэ остался в олимпийской программе и вам довелось выступать в Париже, как бы себя повели?

— Я бы не бился с россиянами по правилам. Сделал бы так, чтобы эти спортсмены сами больше никогда бы не выходили на поединки с украинцами.

— Можно ли оправдать чем-то молчание спортсменов?

— Да. У всех разные страхи. Но не могу это принять. В 2020-м белорусы показали, что недовольны ситуацией. И протестующих было большинство. Но у вас не было агрессии, демонстрации силы, на которой и держится власть. Требовалось идти дальше. Брать оружие, если понадобится. Ведь выходить с голыми руками против силовиков — заведомо проигрышный вариант. Это касается и атлетов. Быть не согласным с происходящим — мало. Если у людей есть спортивная агрессия, то и в жизни нужно активно отстаивать свою позицию.

Картинка, китайцы, президент

— Вы победили на Европейских играх в Минске в 2019-м. Чем запомнились те соревнования?

— Удивили три момента. Во-первых, организация. Она была на высочайшем уровне. Во-вторых, жесткий контроль за волонтерами. Они рассказывали, что их каждый шаг под наблюдением. Наказание было за любую ошибку. По словам белорусов, Европейские игры стали показухой. То есть такой совковый подход. Главное — картинка.

В-третьих, когда ехал в аэропорт из города, то видел участок, где был вырублен лес и велось строительство (речь об индустриальном парке «Великий камень». — Прим. ред.). Мне сказали, что Лукашенко отдал землю в аренду на десятки лет китайцам. По-моему, это предательство интересов страны. Если китайцев пустишь, то потом не выгонишь.

— Вы говорили за год до войны, что вас привлекает политика. А сегодня?

— Да. Хотел бы стать президентом Украины. Это долгосрочный план. В ближайшие годы вряд ли будет такая возможность, но я еще молод.

— Что изменили бы в стране, когда война закончится?

— Привлек бы все контролирующие службы для расследования дел против коррупционеров, тех, кто обогащался во время войны. Это люди, которые оттягивают нашу победу. А дальше занимался бы восстановлением инфраструктуры, развитием науки. Ну, и про спорт бы не забыл, конечно.

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